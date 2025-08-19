ONU-DH México condena asesinato de activista trans Katia Daniela Medina Rafael; exigen investigación pronta y eficaz

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México para los Derechos Humanos (DDHH) lamentó el asesinato de la activista y defensora trans Katia Daniela Medina Rafael, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, el pasado sábado 9 de agosto.

De acuerdo con la asociación civil Yaaj México, la cual busca fomentar y defender los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, los restos de la directora del Colectivo Trans Zapotlán mostraba signos de violencia e indicó que este acontecimiento se dio en el marco del Día Estatal de Lucha contra los Crímenes de Odio, conmemorado cada 11 de agosto.

"Exigimos justicia para Katia Daniela Medina Rafael, mujer trans, directora del Colectivo Trans Zapotlán y defensora de los derechos de la diversidad sexual, a quien le fue arrebatada la vida. Porque Katia no es una estadística. Es una historia, un rostro y un legado que nos llama a sostenernos y cuidarnos como comunidad", condenó la organización no gubernamental.

#JusticiaParaKatia 🏳️‍⚧️🖤 En el marco del 11 de agosto, “Día Estatal contra los Crímenes de Odio en Jalisco”, honramos y exigimos justicia para Katia Daniela Medina Rafael, mujer trans, directora del Colectivo Trans Zapotlán y defensora de los derechos de la diversidad sexual, a… pic.twitter.com/2sOSG2O960 — Yaaj México® (@YaajMexico) August 11, 2025

La ONU-DH México pidió a las autoridades correspondientes indagar su caso de formas pronta y eficaz, la cual considere su labor como defensora de los DDHH y castigue a los responsables.

Lamentamos profundamente el asesinato de la defensora trans Katia Daniela Medina Rafael, directora del Colectivo Trans Zapotlán, cuyo cuerpo fue localizado el 9 de agosto en Zapotlán el Grande, #Jalisco.

Recordamos la importancia de una investigación pronta y eficaz que… — ONU-DH México (@ONUDHmexico) August 19, 2025

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la Comunidad LGBT, en México, el año pasado, hubo 47 casos de desaparición y 97 asesinatos; en lo que va del 2025, se registran 15 y 21 casos, respectivamente.

Con referencia en el Estado de Jalisco, en 2024 hubo 8 asesinatos.

