ONU-DH México condena asesinato de activista trans Katia Daniela Medina Rafael; exigen investigación pronta y eficaz

Más Información
Sheinbaum ratificó trabajo de Adán Augusto, asegura Monreal; descarta cambios en la coordinación del Senado
95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?
Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez
Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México para los Derechos Humanos (DDHH) lamentó el asesinato de la activista y defensora trans Katia Daniela Medina Rafael, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, el pasado sábado 9 de agosto.
De acuerdo con la asociación civil Yaaj México, la cual busca fomentar y defender los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, los restos de la directora del Colectivo Trans Zapotlán mostraba signos de violencia e indicó que este acontecimiento se dio en el marco del Día Estatal de Lucha contra los Crímenes de Odio, conmemorado cada 11 de agosto.
Lee también ONU llama a reforzar derechos de las mujeres; “los avances ganados en igualdad de género están bajo amenaza”, alerta
"Exigimos justicia para Katia Daniela Medina Rafael, mujer trans, directora del Colectivo Trans Zapotlán y defensora de los derechos de la diversidad sexual, a quien le fue arrebatada la vida. Porque Katia no es una estadística. Es una historia, un rostro y un legado que nos llama a sostenernos y cuidarnos como comunidad", condenó la organización no gubernamental.
La ONU-DH México pidió a las autoridades correspondientes indagar su caso de formas pronta y eficaz, la cual considere su labor como defensora de los DDHH y castigue a los responsables.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la Comunidad LGBT, en México, el año pasado, hubo 47 casos de desaparición y 97 asesinatos; en lo que va del 2025, se registran 15 y 21 casos, respectivamente.
Con referencia en el Estado de Jalisco, en 2024 hubo 8 asesinatos.
Sheinbaum buscará que crímenes de odio aparezcan en códigos penales; llama a no discriminar a poblaciones LGBT+
dft