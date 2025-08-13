Más Información

A una que buscaba ingresar a la zona exclusiva para mujeres y menores de 12 años dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, le fue impedido el paso por una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; tras la denuncia mediática, la institución informó que la uniformada recibirá capacitación en equidad de género y una sanción.

A través de un video difundido en se dio a conocer un caso en el que a una usuaria del Metro trans se le impidió el paso a la zona de mujeres, bajo el argumento de que es un hombre.

Los hechos ocurrieron en la estación Merced de la Línea 1, donde una informada de la Policía Bancaria e Industrial asignada a la vigilancia, impidió el paso a la mujer trans.

La usuario grabó el momento y tras darlo a conocer en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la oficial será capacitada y sancionada.

"La uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad ", compartió la SSC.

Por su parte la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la Policía Bancaria e Industrial será quien imponga un "correctivo disciplinario" a la oficial que impidió el acceso a la mujer trans.

