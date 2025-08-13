La administración de la plaza comercial Mítikah aseguró que no se presentó un desplome en el elevador que comprometiera la integridad de las personas y lo que si ocurrió fue la activación adecuada del protocolo de seguridad.

A través de un comunicado compartido este miércoles, el área de administración del centro comercial dijo que el incidente en el elevador tampoco comprometió la integridad de la mujer y el hombre que fueron hospitalizados.

“Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran que en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas”, señala el comunicado.

Cabe señalar que en el elevador que sufrió la falla mecánica la noche del martes, dentro de plaza Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez, viajaba tres personas, pero sólo dos sufrieron lesiones.

Los representantes de la plaza comercial aseguraron que trabajan de la mano con autoridades y con el equipo técnico del centro comercial para esclarecer lo ocurrido la noche del martes.

Además de que a decir de la operadora de los elevadores de Mítikah, el sistema de seguridad funcionó de forma adecuada, llevando a los usuarios de forma segura al sótano 1, además de que los tres usuarios que viajaban en el elevador bajaron de éste por su propio pie.

¿Qué explicó la SGIRPC y alcaldía Benito Juárez?

Por su parte, anoche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que el elevador en cuestión se detuvo en tres ocasiones, lo cual causó las afectaciones a los lesionados.

“Un elevador presentó una anomalía, lo cual ocasionó que se detuviera de manera brusca en tres ocasiones, resultando afectadas dos personas que fueron atendidas por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía”, señaló la SGIRPC.

Por su parte, el titular de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo informó que la plaza permanecerá cerrada y sólo reanudaría actividades hasta que se reparen las fallas en el sistema de elevadores, además de que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya inició una investigación por el delito de lesiones culposas.

