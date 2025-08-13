Para viajar a Morelos, Graciela Martínez, de 70 años, únicamente necesitó sus maletas, una sonrisa y mucho entusiasmo. "Es algo bien bonito porque voy a poder convivir con más personas y a mi edad me da mucha energía".

Ella forma parte de los 280 adultos mayores que viajarán hoy de manera gratuita a Hidalgo, Morelos, Puebla, Taxco, Teotihuacán y Tlaxcala a través del programa Colibrí de Plata.

"No me costó nada, nos dijeron que va a ser gratis. Estoy contenta porque me sorprendí que sólo me puse en el celular y en un mes ya me hablaron", agregó Graciela.

Adultos mayores viajan gratis a seis destinos; arranca edición de verano del programa Colibrí de Plata. Foto: Rafael García

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX), Alejandra Frausto, aseguró que estos viajes son totalmente gratuitos y a los beneficiarios se les brinda el hospedaje, el transporte porque "siempre tenemos aliados que nos dan boletos para muchos lugares".

Indicó que algunos de ellos disfrutarán de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Otros visitarán Taxco, "conocerán las tiendas de plata de Santa Prisca; en Hidalgo, pasearán por Pachuca y la antigua zona minera de Real del Monte; aquellos que vayan a Morelos, irán a Tepoztlán y a la zona arqueológica de Xochicalco. En Tlaxcala, conocerán Huamantla y en Puebla, visitarán Cholula".

"Para que su corazón y su mente se vayan a volar hermoso como estos colibríes viajeros que son ustedes el día de hoy", dijo Alejandra Frausto durante el banderazo de salida de la edición de verano de este programa, que se llevó a cabo frente al Auditorio Nacional.

También se llevó a cabo el banderazo de salida del Colibrí Viajero, que beneficiará a 920 personas con recorridos locales, a través de 30 "padrinos" que facilitan el acceso y dan beneficios para disfrutar de lugares como Granja Las Américas, el Acuario Michín, el Museo del Telégrafo, el Museo Interactivo del MIDE y del Memoria y Tolerancia.

Así como del Museo Nacional de la Estampa y de la Revolución, el Santa Catarina, Six Flags, entre otros.

