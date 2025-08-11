Más Información
Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas
Reanudan servicio en Línea 2 del Metro tras explosión en San Antonio Abad; circulación de trenes es continua
Intensas lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos en CDMX; Brugada pide únicamente salir si es necesario
Morenista Laura Itzel Castillo también levanta la mano para presidir el Senado; “tengo trayectoria de izquierda”, resalta
Naucalpan, Méx.— Los tres policías presuntamente vinculados con la agresión contra Michelle, mujer trans de 34 años, ya fueron separados de sus funciones.
El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que los uniformados permanecerán fuera de servicio hasta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluya las investigaciones. Mientras, el gobierno municipal brinda acompañamiento a la víctima y atiende el caso con perspectiva de género.
Montoya Márquez dijo que, aunque son sensibles a la denuncia de Michelle, deben escuchar las versiones de la otra parte.
Según el testimonio público de Michelle, los hechos ocurrieron el 26 de julio a las 4:00 horas en la zona del Toreo, mientras ella trabajaba como sexoservidora, e intentó defender a un joven que estaba siendo acosado por los municipales.