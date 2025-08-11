Naucalpan, Méx.— Los tres policías presuntamente vinculados con la agresión contra Michelle, mujer trans de 34 años, ya fueron separados de sus funciones.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que los uniformados permanecerán fuera de servicio hasta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluya las investigaciones. Mientras, el gobierno municipal brinda acompañamiento a la víctima y atiende el caso con perspectiva de género.

Montoya Márquez dijo que, aunque son sensibles a la denuncia de Michelle, deben escuchar las versiones de la otra parte.

Según el testimonio público de Michelle, los hechos ocurrieron el 26 de julio a las 4:00 horas en la zona del Toreo, mientras ella trabajaba como sexoservidora, e intentó defender a un joven que estaba siendo acosado por los municipales.