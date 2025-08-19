Cuernavaca, Mor.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), José Sulaimán Saldivar anunció una clase de boxeo internacional, y hasta ahora tiene propuestas de Guatemala, Argentina, Panamá y otros países que se quieren sumar el próximo año.

En la firma del Convenio entre el CMB y el Gobierno estatal por el fortalecimiento del boxeo en Morelos, Sulaimán recordó que todo comenzó con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando abrió la convención en el 2021 en la Ciudad de México como su primer objetivo y se llevó a la realidad.

El presidente del CMB recordó dos historias de éxito que nacieron en Morelos con los programas “No tires la toalla” y “Boxeando por la reinserción”, realizados en los centros de readaptación social, y por ello dijo estar dispuesto a colaborar con el gobierno de Morelos para reforzar la actividad deportiva.

Lee también Sinaloa adquirirá 70 nuevas patrullas; contratarán a 211 policías

“Si tenemos problemas de salud mental, estamos preocupados, estresados, tenemos situaciones difíciles en casa, en el trabajo, en la sociedad, el deporte es el que te da una escapada y el boxeo una oportunidad de cambiar tu vida”, dijo.

En la firma del convenio, la gobernadora Margarita González Saravia reconoció el aumento de jóvenes de 13 a 17 años de edad involucrados con la delincuencia organizada, por lo que anunció el fortalecimiento de esta disciplina con la inversión de 10 rings de boxeo para el próximo año.

También destacó la importancia de la firma de este convenio, al señalar que Morelos tiene boxeadores importantes, pero no han recibido el impulso suficiente.

Gobierno de Morelos y CMB firman convenio para fortalecimiento del boxeo en el estado (19/08/2025). Foto: Especial

Lee también Hombres armados y encapuchados asaltan plataforma de Pemex en Campeche; no se reportan trabajadores lesionados

La gobernadora adelantó que trabajará con el director del Instituto del Deporte, Juan Felipe Domínguez, y con el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, porque es una situación grave que los jóvenes se involucren en el crimen organizado.

“Nos duele mucho ver que no tienen las oportunidades y se las tenemos que dar como sociedad. Tal vez el deporte ayude a encauzar a los jóvenes antes de que entren a los penales, pero si ya están en prisión también se les puede ayudar para que vean esto como una alternativa, como un crecimiento”, dijo la gobernadora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr