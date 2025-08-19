Cuautla- Desde el municipio con mayor violencia en Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que no dará la espalda a los municipios con mayores retos en materia de seguridad y por el contrario “estamos aquí para ayudar, proteger y acompañar al pueblo de Cuautla. La ciudadanía no está sola”, afirmó.

La gobernadora llevó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a Cuautla y refrendó su compromiso de trabajar en unidad con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

No obstante, advirtió que si algún presidente municipal sometido a investigación resulta culpable, su administración también se pronunciará en contra.

Actualmente los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledo Amaro, respectivamente, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por reunirse con un jefe del Cártel de Sinaloa en el oriente del estado.

En el caso del edil Corona Damián, la gobernadora pidió esperar los resultados de la indagatoria, aunque advirtió que “si se define el proceso en su contra, pues nosotros así lo haremos también. Son procesos que no dependen del gobierno del Estado, sino de la Federación. Entonces, vamos a esperar”, pidió.

La mandataria estatal confió en lograr resultados positivos de paz en este municipio de la zona oriente del estado, porque el mando policial municipal está plenamente integrado a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), y eso fue posible porque el actual titular de Seguridad en Cuautla acreditó los exámenes de control y confianza, requisito indispensable para consolidar la coordinación.

“Para que nosotros podamos trabajar con un secretario de seguridad municipal tiene que haber pasado los exámenes de control y confianza. Los que estaban antes no los tenían. El actual ya lo tiene y por eso estamos iniciando una nueva etapa en cuanto a nuestra presencia en Cuautla”, expuso.

