Culiacán.— En la reunión del gabinete de seguridad federal se entregaron al estado 100 nuevas patrullas para fortalecer la presencia de la policía en Culiacán; además, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, suscribió un convenio con el gobernador Rubén Rocha Moya para reclutar, capacitar y adiestrar en seis meses a 150 nuevos policías estatales.

Durante el evento, que tuvo lugar en la Base Aérea Militar 10, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puntualizó que para lograr seguridad a largo plazo en esta entidad del país, necesariamente se tiene que fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscalía General de Sinaloa.

Comentó que, por instrucciones presidenciales, se da un paso más en el fortalecimiento institucional, con la entrega de 100 nuevas patrullas al gobierno del estado que estarán destinadas principalmente al reforzamiento de la presencia de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Culiacán.

En la reunión, en la que estuvieron presentes el general Ricardo Trevilla Trejo, el titular de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional general Hernán Cortés Hernández y el gobernador, destacó que en este mes han sido detenidas en Sinaloa 63 personas.

García Harfuch subrayó que, además, se han asegurado 117 armas de fuego, desmantelado cinco laboratorios y en el renglón de los homicidios hay un sensible descenso de 5.9 casos diarios a 3.6 casos.

Destacó que los registros de los primeros 14 días de este mes de agosto reflejaron que el Ejército inhabilitó cinco laboratorios y 46 áreas de concentración para elaborar metanfetaminas y se aseguraron 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias químicas, así como 10 reactores, nueve condensadores y centrifugadores.

En este escenario, García Harfuch citó que la Secretaría de la Defensa Nacional refuerza la profesionalización de las corporaciones de seguridad, al garantizar que los nuevos policías cuenten con la preparación necesaria para enfrentar con éxito cada una de sus operaciones y responsabilidades.

Al suscribir con el gobernador el convenio para reclutar, seleccionar, capacitar y adiestrar a 150 nuevos policías estatales, el general Trevilla afirmó que los sinaloenses no están solos, pues cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas para restablecer la paz y la tranquilidad.

Señaló que se mantendrá la presencia militar en el estado, por el tiempo que se requiera, junto al resto de las fuerzas federales que, en coordinación con las corporaciones de seguridad estatal y municipal, tienen avances en el restablecimiento de la tranquilidad en esta entidad.

En el marco de la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, para la formación de 150 nuevos policías, Rocha destacó que hay avances en materia de seguridad pública, pero no se ha concluido, puesto que todavía se enfrentan problemas que no están resueltos.

Observó que los operativos que se han efectuado por las fuerzas federales y estatales dan cuenta de los enormes decomisos que generalmente se dan a conocer en el gabinete de seguridad, los cuales son de implementos de guerra y detenciones de personas.

El gobernador afirmó que los resultados de los operativos y los aseguramientos de armas, drogas y sustancias químicas han restado fuerza a los grupos criminales, ya que, del mes de junio a julio, bajaron los homicidios en 20%.

Dijo que las estadísticas reflejan que entre el 17 de julio y el 17 de este mes la reducción en este delito de alto impacto es de 35%, lo que implica que se ha minado en forma sensible, con las acciones desplegadas, a las fuerzas de los grupos criminales que libran una guerra permanente.