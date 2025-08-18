Más Información
Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández
"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España
... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets
“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto
“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta
Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones
Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma
Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo
Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en su próxima audiencia en la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York.
Zambada tiene programada una audiencia el próximo 25 de agosto; sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales, Zambada, usará esa audiencia para cambiar su declaración a “culpable” ante el juez Brian M. Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Lee también “El Mayo” Zambada, el capo que teme a la muerte; se debate entre la pena máxima y complicaciones de salud
El cambio de declaración, que indica que el cofundador del Cártel de Sinaloa llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se produce después de que el pasado 5 de agosto el Departamento de Justicia informara que no buscará la pena de muerte contra Zambada, acusado de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y narcotráfico.
El abogado de Zambada, Frank Pérez, señaló en su momento que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable, siempre y cuando no se le aplicara la pena de muerte.
Zambada fue detenido en julio de 2024, al llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.
Lee también Caída de “El Mayo”, el comienzo de una guerra sin fin en Sinaloa; se cumple un año de su detención
“El Mayo” aseguró que Guzmán lo engañó para asistir a una reunión y luego lo “secuestró” para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Por ello, en febrero pasado escribió al gobierno mexicano pidiendo su repatriación en un intento por evitar la pena de muerte.
Zambada se suma así a la lista de narcotraficantes mexicanos que están negociando con el gobierno de Estados Unidos.
Ovidio Guzmán, “El Ratón”, hijo de “El Chapo”, y quien fue extraditado por el gobierno mexicano, ya se declaró culpable de los cargos que se le imputan, tras alcanzar un acuerdo con la Justicia estadounidense. Joaquín Guzmán están en proceso de alcanzar también un acuerdo. Ambos hermanos están detenidos en Chicago.
Lee también Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa
Zambada corría peligro de ser imputado con la pena máxima tras ser imputado de “liderar una conspiración multimillonaria para inundar comunidades estadounidenses con narcóticos, incluyendo el mortal fentanilo”, según declaró el Fiscal General Merrick B. Garland tras la detención.
El Cártel de Sinaloa es una de las seis organizaciones narcotraficantes mexicanas que el gobierno de Estados Unidos designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre
ss