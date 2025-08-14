A 90 días de haber llegado a México como embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson hizo una evaluación de su trabajo y aseguró que la relación entre ambos países es única.

Johnson publicó "algunos de los resultados que hemos logrado en tan poco tiempo". Compartió 10 logros clave para construir países "más seguros, más fuertes y más prósperos".

Cómo primer logro destacó "la frontera más segura de la historia": "la migración irregular se redujo a niveles récord, con cero liberaciones hacia Estados Unidos en la frontera sur".

Resaltó la transferencia de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles de México a Estados Unidos; una disminución de muertes por fentanilo en Estados Unidos; aumento significativo de incautaciones de fentanilo en México, como resultado, las incautaciones en la frontera estadounidense se redujeron a menos de la mitad.

También un acuerdo histórico para resolver la crisis de aguas residuales Tijuana-San Diego; golpe significativo a las finanzas de los cárteles mediante esfuerzos conjuntos contra el lavado de dinero; designación de cárteles como organizaciones terroristas, "lo que desbloquea un amplio rango de nuevas facultades y recursos para combatirlos".

Además, apoyo a la creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora; colaboración para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la más segura y memorable; y aprovechamiento de la tecnología y la innovación para transformar la manera de enfrentar a organizaciones criminales internacionales.

"Imaginen el progreso que podemos alcanzar si continuamos trabajando juntos", expresó al mencionar que "aún tenemos mucho trabajo por hacer".

Señaló que es un honor y un privilegio servir bajo el liderazgo de Donald Trump y colaborar con el secretario Marco Rubio en esta nueva era de la política exterior de Estados Unidos.

"Junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas, en beneficio de nuestras familias, ciudadanos y comunidades", dijo el diplomático estadounidense.

"Hemos trabajado estrechamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo como socios soberanos para impulsar prioridades comunes: detener el flujo ilegal de armas, fentanilo y otras drogas para salvar vidas; frenar la trata de personas, al tiempo que agilizamos el tránsito del comercio legal y fomentamos una mayor prosperidad.

"He entablado diálogo con el sector privado y otros actores para promover la prosperidad compartida porque la seguridad genera prosperidad, y sin prosperidad, la seguridad se desvanece", destacó.

"Cada píldora de fentanilo incautada es una vida salvada. Cada arma o bala que evitamos que llegue a manos de criminales es una familia protegida. Y cada paso hacia una mayor prosperidad brinda a nuestros ciudadanos más oportunidades para desarrollar su potencial", declaró.

En las imágenes compartidas por el embajador en sus redes se observa su visita a la Basílica de Guadalupe junto a su esposa Alina, supervisiones en la frontera y su presentación de credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También encuentros con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Han transcurrido 90 días desde mi llegada a México como Embajador de los Estados Unidos. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, pero es un honor y un privilegio servir bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y colaborar con @SecRubio en esta nueva era de la política exterior… pic.twitter.com/HV7EQkZ33y — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 15, 2025

em/bmc