Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño Medina, se encuentra en proceso de deportación a México, tras ser detenido en los Estados Unidos el pasado martes 12 de agosto.

A través de una tarjeta informativa, precisó que el exfuncionario en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, tiene orden de aprehensión vigente en su contra y fue ubicado en la ciudad de Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que lo tiene bajo su custodia.

Recordó que Medina Treviño cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita.

"Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations)", señaló.

