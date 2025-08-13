Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció al gabinete de Seguridad, tras la entrega este martes de 26 criminales considerados de alto nivel.

Destacó la dedicación y compromiso "para hacer que nuestras naciones sean más seguras y fuertes".

En sus redes sociales, el diplomático estadounidense respondió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien destacó el traslado de estás personas generadoras de violencia.

"Trabajamos como aliados soberanos, profundizando nuestra colaboración para proteger a nuestra gente", expresó el embajador.

"Juntos trabajamos para detener la propagación del fentanilo, proteger a nuestras poblaciones de la violencia de los cárteles y llevar ante la justicia a los responsables", añadió.

