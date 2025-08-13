Más Información

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció al gabinete de Seguridad, tras la entrega este martes de considerados de alto nivel.

Destacó la dedicación y compromiso "para hacer que nuestras naciones sean más seguras y fuertes".

En sus redes sociales, el diplomático estadounidense respondió al secretario de Seguridad, quien destacó el traslado de estás personas generadoras de violencia.

"Trabajamos como aliados soberanos, profundizando nuestra colaboración para proteger a nuestra gente", expresó el embajador.

"Juntos trabajamos para detener la propagación del fentanilo, proteger a nuestras poblaciones de la violencia de los cárteles y llevar ante la justicia a los responsables", añadió.

