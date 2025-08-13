Más Información

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, aseguró que el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos fue por interés Nacional, ya que representaban una amenaza para el país.

Durante la conferencia realizada por el Gabinete de Seguridad, tras la entrega de miembros del crimen organizado de alto perfil, García Harfuch señaló que los implicados seguían operando y dirigiendo actividades ilícitas desde los penales donde estaban recluidos, lo que representaba una amenaza contra la

"Considerando las actividades a las que se han dedicado, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país es por ello que el Gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República procedió al traslado de estos objetivos", declaró.

Detalló que realizaban estas acciones criminales mediante visitas, las cuales no podían prohibirse por respeto a sus derechos humanos, en las que amenazaban a funcionarios, tejían redes de corrupción e intimidación.

Narcos impusieron amparos antes de ser enviados a EU

Apuntó que algunos de los miembros del crimen organizado impusieron amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y se preveía que otros, en centros federales, recibieran resoluciones que facilitarían su traslado a penales estatales para continuar con sus operaciones o incluso un riesgo de fuga, además de la existencia de litigios que buscan su liberación anticipada.

"Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios (...) es un actor de autoridad de la política de cero impunida", aseveró.

