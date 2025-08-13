El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch aseguró que el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos fue por interés Nacional, ya que representaban una amenaza para el país.

Durante la conferencia realizada por el Gabinete de Seguridad, tras la entrega de miembros del crimen organizado de alto perfil, García Harfuch señaló que los implicados seguían operando y dirigiendo actividades ilícitas desde los penales donde estaban recluidos, lo que representaba una amenaza contra la Seguridad Nacional.

"Considerando las actividades a las que se han dedicado, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país es por ello que el Gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República procedió al traslado de estos objetivos", declaró.

Detalló que realizaban estas acciones criminales mediante visitas, las cuales no podían prohibirse por respeto a sus derechos humanos, en las que amenazaban a funcionarios, tejían redes de corrupción e intimidación.

Narcos impusieron amparos antes de ser enviados a EU

Apuntó que algunos de los miembros del crimen organizado impusieron amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y se preveía que otros, en centros federales, recibieran resoluciones que facilitarían su traslado a penales estatales para continuar con sus operaciones o incluso un riesgo de fuga, además de la existencia de litigios que buscan su liberación anticipada.

"Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios (...) es un actor de autoridad de la política de cero impunida", aseveró.

🚨 "El traslado de 26 criminales a EU fue por interés nacional", señala Omar García Harfuch. Además, asegura que algunos de estos presos "seguían delinquiendo desde prisión". pic.twitter.com/ghTTL0eZNQ — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2025

nro/apr