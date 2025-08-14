Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, la misma prisión donde se encuentra Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada, y su primera audiencia fue fijada para el 23 de octubre.

Gómez Martínez, uno de los 26 delincuentes entregados el martes por el gobierno de México a Estados Unidos, fue trasladado a este centro de detención, donde permanecerá al menos hasta su primera audiencia, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El juez asignado al caso es Henry J. Ricardo.

Tras ser entregado, “La Tuta”, de 59 años y líder de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, tuvo su presentación ante la corte el 13 de agosto, pero sólo para que el juez verificara las condiciones de su detención y se formalizara el inicio del proceso en su contra.

El capo mexicano, conocido por su historial de violencia, está acusado de traficar toneladas de cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos.

En caso de ser declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a cadena perpetua. El gobierno mexicano señaló que el estadounidense se comprometió a que ninguno de los entregados pueda ser condenado a pena de muerte.

Junto con “La Tuta” fueron entregados Juan Carlos Félix Gastélum, alias “el Chavo” Félix, yerno de Ismael "el Mayo" Zambada García, así como Abigael González, alias el Cuini, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Caro Quintero fue parte de una primera entrega de narcotraficantes que hizo México a Estados Unidos, en febrero pasado. El gobierno de Estados Unidos señaló que tampoco buscará para él la pena de muerte.

El gobierno mexicano argumentó que el envío de los 26 delincuentes se decidió por cuestiones de “seguridad pública”. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que, a pesar de estar detenidos, estas personas seguían delinquiendo desde prisión.

