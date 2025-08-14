Más Información

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

México ha vivido muchos años una “simulación democrática”: Ramírez Cuevas; acusa a extitulares del INE de convalidar fraudes

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Servando Gómez Martínez, alias , fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, la misma prisión donde se encuentra e Ismael “El Mayo” Zambada, y su primera audiencia fue fijada para el 23 de octubre.

Gómez Martínez, uno de los 26 delincuentes entregados el martes por el gobierno de México a , fue trasladado a este centro de detención, donde permanecerá al menos hasta su primera audiencia, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El juez asignado al caso es Henry J. Ricardo.

Tras ser entregado, “La Tuta”, de 59 años y líder de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, tuvo su presentación ante la corte el 13 de agosto, pero sólo para que el juez verificara las condiciones de su detención y se formalizara el inicio del proceso en su contra.

El capo mexicano, conocido por su historial de violencia, está acusado de traficar toneladas de cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos.

En caso de ser declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a cadena perpetua. El gobierno mexicano señaló que el estadounidense se comprometió a que ninguno de los entregados pueda ser condenado a pena de muerte.

Junto con “La Tuta” fueron entregados Juan Carlos Félix Gastélum, alias “el Chavo” Félix, yerno de Ismael "el Mayo" Zambada García, así como Abigael González, alias el Cuini, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Caro Quintero fue parte de una primera entrega de narcotraficantes que hizo México a Estados Unidos, en febrero pasado. El gobierno de Estados Unidos señaló que tampoco buscará para él la pena de muerte.

El gobierno mexicano argumentó que el envío de los 26 delincuentes se decidió por cuestiones de “seguridad pública”. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que, a pesar de estar detenidos, estas personas seguían delinquiendo desde prisión.

mgm

