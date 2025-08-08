Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma

Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

Fiscalía de Jalisco detecta red de reclutamiento forzado del CJNG; se extiende al menos a 6 estados

Fiscalía de Jalisco detecta red de reclutamiento forzado del CJNG; se extiende al menos a 6 estados

Los abogados de se han quejado de incomunicación y aislamiento extremo en la cárcel de Brooklyn, . Indicaron que con base en "mitos" le imponen restricciones carcelarias propias de un terrorista.

Sus abogados presentaron una carta al , en la que dicen que "el Sr. Quintero está esencialmente confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece solo en esta celda 23 horas al día de lunes a viernes; los fines de semana está confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio.

"Sus comidas se le entregan a través de una ranura en la puerta; come solo. La luz permanece encendida en todo momento. Con un aire acondicionado irregular, a menudo carece de suficiente ropa de abrigo o mantas para evitar temblar”.

“Desde su llegada a este distrito en febrero de 2025, su único contacto con su familia ha sido una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México. Los únicos visitantes del Sr. Quintero han sido los integrantes de su equipo de defensa designado por el tribunal. Además, desde la imposición de las SAMs, al Sr. Quintero no se le ha permitido ni siquiera un contacto indirecto con su familia, ya que a su equipo de defensa se le prohíbe difundir comunicaciones suyas a terceros”, indicaron.

A Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara y luego cabecilla del Cartel de Sinaloa, se le acusa de dirigir una empresa criminal. Foto: Captura de Pantalla
A Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara y luego cabecilla del Cartel de Sinaloa, se le acusa de dirigir una empresa criminal. Foto: Captura de Pantalla

Lee también

“Las alegaciones del gobierno en la acusación formal (Indictment), el memorando de detención (Detention Memorandum) y las SAMs perpetúan los mitos y leyendas que han rodeado al Sr. Quintero durante años.

"Sin embargo, el gobierno no ha presentado ejemplos concretos de violencia contra testigos ni de actividad delictiva continuada mientras ha estado bajo custodia. Dado que las SAMs no demuestran de manera fáctica que el Sr. Quintero represente un peligro de actividad delictiva o de fuga, sus restricciones carecen de justificación”, mencionaron.

"El gobierno ha impuesto estas restricciones a la defensa sin demostrar que el Sr. Quintero vaya a, o pueda, utilizar a sus abogados para facilitar actos de terrorismo o cualquier otro acto que implique el riesgo de muerte o lesiones corporales graves para personas. A riesgo de decir lo obvio, el Tribunal ha designado a abogados defensores para representar al Sr. Quintero. Ni los abogados defensores ni su personal conocían previamente al Sr. Quintero, y el gobierno no ha presentado prueba alguna de que el Sr. Quintero haya intentado manipular a sus abogados”, indicaron.

A Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara y luego cabecilla del Cartel de Sinaloa, se le acusa de dirigir una empresa criminal; conspiración para asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio de "Kiki" Camarena en 1985-; más dos cargos de conspiración para la distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Este es el único requisito que debes cumplir para tramitar nueva CURP de manera voluntaria. Foto: Tomada de X @R2D2ARCE

CURP biométrica 2025: Este es el único requisito que debes cumplir para tramitar nueva CURP de manera voluntaria

Permiso I-94. EFE

Aumentará a $30 dólares el costo del permiso I-94 para cruzar por tierra a Estados Unidos

Abren registro para apoyo de 15 mil pesos en Edomex: solo necesitas cumplir con dos condiciones. Foto: Adobe

Abren registro para apoyo de 15 mil pesos en Edomex: solo necesitas cumplir con dos condiciones

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué significa un “mal uso de la visa de turista” y por qué dan hasta 10 años de castigo?

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla