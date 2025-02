Tras su captura, Ismael “El Mayo Zambada” pone sobre la mesa todas sus cartas para escapar a su destino: la muerte.

Quien en su apogeo fue considerado uno de los capos más discretos por desconocer durante décadas su identidad, se encuentra a la deriva después de que fuera arrestado por autoridades estadounidenses en julio de 2024, supuestamente con base en engaños para ser trasladado al país vecino.

El gobierno estadounidense lo acusa de estar bajo la dirección de operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa, además de posesión y de drogas; lavado de dinero; conspiración para poseer armas de fuego; homicidio; asociación delictuosa en cárteles de narcotráfico; y secuestro y tráfico de fentanilo.

Debido a la gravedad de los delitos que se le imputan “El Mayo” podría enfrentarse a la pena máxima; sin embargo, la condena de sus actividades delictivas no son las únicas que ponen en riesgo su vida. Desde antes de su captura, se rumoraba que la salud del narcotraficante también podría estar comprometida, debido a diversas afecciones.

Las enfermedades de "El Mayo"

En mayo de 2024 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó que el liderazgo de Ismael Zambada al mando del cártel estaba “en duda”, ya que no gozaba de buena salud.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA reveló que con base a varios informes Zambada se encontraba “mal de salud física, lo que dejó en entredicho el liderazgo de su facción”. El narcotraficante de 76 años padece de diabetes crónica y gota, asimismo el capo no estaba recibiendo el tratamiento necesario ya que esto podría dar indicios de su ubicación.

Durante su comparecencia en el Tribunal Federal Este de Brooklyn el 10 de octubre de 2024, el narcotraficante fue descrito como “demacrado” y con rasgos que denotan su envejecimiento y las afecciones hacia su salud.

En ese entonces, la Fiscalía de Estados Unidos señaló que se analizaría la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Ismael "El Mayo" Zambada en su juicio en Nueva York. El juez Brian Cogan que instruye el caso aceptó que el tema se discutiera en el juicio del narcotraficante.

Cogan preguntó a los fiscales si la pena de muerte es una sanción que podrían solicitar en el caso debido a la gravedad de los delitos y los fiscales confirmaron que es la opción se analizaría.

Esto pese a que la pena de muerte fue abolida en Nueva York en 2004, ya que Zambada podría ser sentenciado si las autoridades estadounidenses consideran que su función fue crucial en el Cártel de Sinaloa como actor principal en la crisis de fentanilo en Estados Unidos.

Zambada pide frenar su destino a la pena de muerte

A través de una carta Zambada solicitó al gobierno mexicano su repatriación señalando que fue privado de su libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños para ser trasladado a EU. En la misma advirtió que si “el gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”.

En ese mismo documento “El Mayo” reprocho al Consulado de México en Nueva York que ha sido “pasivo” y “omiso” en solicitar al gobierno de los Estados Unidos las circunstancias en las que fue puesto a disposición de los tribunales de ese país, pese a que sí fue notificado de su privación de la libertad.

De acuerdo con información de Reuters, el cofundador del Cártel de Sinaloa estaría dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con la Fiscalía de EU para librar la pena máxima.

Por lo que Ismael Zambada buscaría evitar el juicio "El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar su responsabilidad por una acusación que no incluye la pena de muerte", declaró su abogado Frank Pérez, quien también argumentó que la pena de muerte no era apropiada debido a la edad y la forma en la que fue retenido su cliente.

