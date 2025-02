Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los últimos capos de la vieja escuela del narcotráfico y líder del Cártel de Sinaloa, pidió a las autoridades mexicanas frenen su destino hacia la ‘pena de muerte’.

El narcotraficante solicitó al gobierno mexicano su repatriación señalando que fue privado de su libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños para ser llevado a Estados Unidos.

Esto, después de que la Fiscalía de EU analizó la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Zambada en el juicio de Nueva York, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024, el capo que permaneció bajo la sombra por más de cuatro décadas finalmente fue alcanzado por el gobierno de Estados Unidos.

El ascenso de "el narco fantasma"

Su constante movimiento, capacidad para esconderse y huir le permitió ver como sus contemporáneos eran asesinados o arrestados por autoridades federales y estadounidenses.

Una posible traición se rumora que fue la causa de la caída de “El Mayo” por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de quien compartió el liderazgo del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo" Guzmán Loera.

Zambada García nació el primero de enero de 1948 se inició como campesino, para después involucrarse en actividades delictivas del Cártel de Juárez entre la décadas de los ochentas y noventas, para después abrirse camino en el mundo de la droga, tomando control de Sonora y Baja California, encabezando la producción de heroína, metanfetamina y finalmente fentanilo.

El “MZ” se alió con “El Chapo” Guzmán para reforzar el Cártel de Sinaloa a través de su hijo Vicente Zambada Nieblas , alias El Vincentillo, quien en su momento se encargó de coordinar el envió de drogas a países del Centro y Sudamérica con destino a EU.

Según una declaración de su hija Rosa Isela para el medio “The Guardian”, ella y Vicente Zambada Niebla estuvieron casados y tuvieron hijos; lo que confirmó que ambos líderes, también son familia.

Lo que se sabe de sus gustos peculiares y su estilo de vida lo describen alrededor de cincuenta corridos en su honor, siempre resaltando su poderío, sus alianzas, la capacidad de esconderse de sus rivales y las autoridades, pero sobre todo las pérdidas de su círculo cercano.

Previó a su captura, fueron detenidos miembros de su familia, su hermano, Jesús “El Rey” Zambada y sus hijos Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo y Vicente Zambada Niebla, quienes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

“Otros muchos también los mataron, el gobierno, los contrarios, me tumbaron mucha gente, pero aunque me mueven, no me tumban, sepan que 'El Mayo' Zambada sigue siendo largo al fuente”, compuso Lenin Ramírez.

En 2017 sufrió un atentado presuntamente a manos Dámaso López Núñez, también al mando del Cártel de Sinaloa, sin embargo fue arrestado en 2017, lo que provocó que Zambada quedará al frente del grupo criminal junto a “Los Chapitos”.

El “Hijo del monte” como se describe en una entrevista exclusiva con Julio Scherer supo evadir a las autoridades y enemigos, sin embargo lo que puso en duda su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa fueron problemas de salud.

De acuerdo con la DEA a sus 76 años, quien en su apogeo fue catalogado como uno de los hombres más influyentes en el narcotráfico, se encuentra delicado debido a diabetes crónica y afecciones provocadas por la gota.

El fin del capo

Fue hasta 2024 que Ismael Zambada viajó en una avioneta privada a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas junto a Joaquín Guzmán López, ambos fueron detenidos por autoridades estadounidenses, las cuales ofrecían por la cabeza de Zambada una recompensa por 15 millones de dólares.

El hecho incitó una ola de violencia en Sinaloa en la que la facción de “La Mayiza” y “La Chapiza” luchan por el control de uno de los cárteles criminales más influyentes en México.

En tanto “El Fantasma”, “El señor M”, “El MZ”, Ismael Zambada, busca en el gobierno mexicano una forma de escapatoria hacia su destino: la pena de muerte.

