Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

El Palacio de los Deportes se transformará este domingo en el epicentro del entretenimiento digital con la llegada de Supernova Strikers 2025, uno de los eventos más esperados del año, que reúne a figuras del internet con el boxeo.

Inspirado en “La Velada del Año” del streamer Ibai Llanos, figuras e influencers subirán al cuadrilátero para mostrar sus habilidades y buscar salir con la mano en alto.

La cartelera principal incluye enfrentamientos entre figuras como Alana Flores vs. Gala Montes, Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado,Westcol vs. Mario Bautista,Mercedes Roa vs. Milica, y Luis “Pride” Escudero.

Además del espectáculo en el ring, el evento contará con una destacada participación musical, encabezada por Christian Nodal, María Becerra, Gabito Ballesteros, El Alemány Xavi.

¿Dónde ver Supernova: Orígenes?