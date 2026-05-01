César Montes sale de cambio por molestias físicas y preocupa a Javier Aguirre

En el choque de mexicanos en el Lokomotiv y Dinamo de Moscú, César Montes tuvo que salir de cambio con apenas 22 minutos de juego por unas molestias físicas que preocupan a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Del otro lado del campo estaba Luis Chávez, mediocampista tricolor que también está peleando por un lugar en el Mundial. Montes tuvo que cederle su lugar a Gerzino Nyamsi, pero su salida significó un duro golpe para su equipo.

Así como pasa en el equipo nacional, el Cachorro es titular indiscutible con el cuadro ruso. En lo que va de la temporada suma un total de 25 juegos disputados y cuatro goles.

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César Montes Foto: Imago7

Una vez finalizado el encuentro, el estratega del Lokomotiv habló sobre la lesión del mexicano y su declaración sembró un poco de temor en la selección.

"Es difícil decirlo todavía sobre Montes. Sintió algo en el aductor", señaló en conferencia de prensa Mikhail Galaktionov, estratega del equipo.

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Cada vez faltan menos días para poder conocer a los integrantes de la lista final para la Copa del Mundo de 2026, por lo que una lesión en este cierre de campaña puede significar el fin de las aspiraciones para los futbolistas que quieren estar en la justa veraniega.

El Cachorro es fundamental en el esquema de Aguirre, es capitán de la escuadra nacional y la pareja predilecta de Johan Vásquez en la zaga, por lo que una posible baja del Mundial sería catastrófica.