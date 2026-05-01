Luego de cinco semana de pausa, la Fórmula 1 está de regreso. El Gran Premio de Miami abre el telón tras unas "vacaciones" inesperadas para la máxima categoría del automovilismo, donde Sergio Pérez quiere seguir sumando buenas sensaciones con Cadillac

Los conflictos bélicos en Medio Oriente provocaron la suspensión de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita, lo que le dio a todas las escuderías varios días para prepararse de cara a la primera carrera de la temporada en Estados Unidos.

Para este fin de semana, el itinerario es distinto a la de uno tradicional, pues en Miami tendremos carrera sprint, lo que añade una clasificación para la misma y solamente permite una práctica libre.

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Just like the Stars and Stripes, they’re a perfect duo. pic.twitter.com/gaqw5sbiRD — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 1, 2026

Después de tres carreras, Checo Pérez y Cadillac han podido recabar un sinfín de información para conocer qué cambios hacer en su monoplaza, así como en el de Valtteri Bottas.

En una reciente visita a México, el piloto tricolor aseguró que su escudería, como el resto, presentarían varias actualizaciones en sus bólidos que fueron desarrolladas durante estas semanas de inactividad.

Gran Premio de Miami: Horarios y dónde ver a Checo Pérez EN VIVO

Clasificación Sprint | viernes 1 de mayo | 14:30 horas | Canal 5, F1TV y Sky+

Carrera Sprint | sábado 2 de mayo | 10:00 horas | Canal 5, F1TV y Sky+

Clasificación | sábado 2 de mayo | 14:00 horas | Canal 5, F1TV y Sky+

Carrera | domingo 3 de mayo | 14:00 horas | Canal 5, F1TV y Sky+