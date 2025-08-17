Ángel Zaldívar explota y denuncia que su hermano fue agredido dentro del Estadio Akron; "Increíble que pase esto en un estadio mundialista"

Bravos de Juárez sumó hace unas horas tres valiosos puntos en su visita a Guadalajara, ciudad en la que derrotaron 1-2 a Chivas. Sin embargo, el resultado pasó a segundo término para el equipo fronterizo, que vio a uno de sus jugadores ser víctima de la violencia.

Se trata de Ángel Zaldívar, exjugador rojiblanco, quien mediante sus redes sociales denunció que integrantes de su familia fueron atacados por aficionados del Rebaño.

En una publicación que rápidamente se volvió viral, el atacante compartió que a su hermano le rompieron la nariz y que su sobrina también fue agredida, pidiendo que las autoridades hagan su labor y encuentren a los responsables.

Zaldívar, quien ingresó al juego, explotó tras lo ocurrido, mostrándose incrédulo de que esto ocurra en un escenario que recibirá la Copa del Mundo de 2026.

"Increíble que pase esto en un escenario que será sede mundialista. Mi familia sufrió violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables".

Las palabras del jugador fueron replicadas por la institución, que lanzó un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que trabaja con las autoridades para dar con los responsables.