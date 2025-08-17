Más Información

Cruz Azul podría perder a Piovi; Larcamón reconoce que sería un duro golpe

Cruz Azul podría perder a Piovi; Larcamón reconoce que sería un duro golpe

Ángel Zaldívar explota y denuncia que su hermano fue agredido dentro del Estadio Akron; "Increíble que pase esto en un estadio mundialista"

Ángel Zaldívar explota y denuncia que su hermano fue agredido dentro del Estadio Akron; "Increíble que pase esto en un estadio mundialista"

La violencia vuelve a la Liga MX; aficionados se enfrentan en el Tigres vs América

La violencia vuelve a la Liga MX; aficionados se enfrentan en el Tigres vs América

Los entrenamientos son clave del éxito de Diego

Los entrenamientos son clave del éxito de Diego

Diego Lopes estará en la cartelera con sabor a México en Texas

Diego Lopes estará en la cartelera con sabor a México en Texas

Bravos de Juárez sumó hace unas horas tres valiosos puntos en su visita a Guadalajara, ciudad en la que derrotaron 1-2 a Chivas. Sin embargo, el resultado pasó a segundo término para el equipo fronterizo, que vio a uno de sus jugadores ser víctima de la violencia.

Se trata de Ángel Zaldívar, exjugador rojiblanco, quien mediante sus redes sociales denunció que integrantes de su familia fueron atacados por aficionados del Rebaño.

Lee también

En una publicación que rápidamente se volvió viral, el atacante compartió que a su hermano le rompieron la nariz y que su sobrina también fue agredida, pidiendo que las autoridades hagan su labor y encuentren a los responsables.

Zaldívar, quien ingresó al juego, explotó tras lo ocurrido, mostrándose incrédulo de que esto ocurra en un escenario que recibirá la Copa del Mundo de 2026.

Lee también

"Increíble que pase esto en un escenario que será sede mundialista. Mi familia sufrió violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables".

Las palabras del jugador fueron replicadas por la institución, que lanzó un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que trabaja con las autoridades para dar con los responsables.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios