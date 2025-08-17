La violencia vuelve a la Liga MX; aficionados se enfrentan en el Tigres vs América

El futbol mexicano volvió a vivir momentos lamentables en algunos de sus estadios, que en la más reciente jornada de la Liga MX fueron escenario de violencia.

Luego del triunfo (1-3) del América ante Tigres en el Estadio Universitario, la cancha de los felinos se convirtió en un caos al observarse enfrentamientos entre integrantes de ambas aficiones, tanto durante como después del partido.

En imágenes que rápidamente circularon en redes sociales, se pudo ver varios altercados entre fanáticos de Tigres, quienes ante el resultado adverso, no dudaron en confrontar a los seguidores rivales, dejando como saldo personas afectadas y hospitalizadas.

Tras lo ocurrido, la Liga MX compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentó los hechos e informó sobre el estado de salud de los afectados.

"La Liga MX reitera su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios, y hace un llamado a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar", se puede leer en el comunicado.

En el mismo texto, el torneo compartió detalles de otro caso de violencia en el Estadio Akron, tras el partido entre Guadalajara y Bravos de Juárez, asegurando que la dirigencia del equipo rojiblanco apoyará a los afectados.

"Por otro lado, tras el incidente en la tribuna del Estadio Akron, la persona involucrada ha sido plenamente identificada, y el Club Guadalajara brindará apoyo al afectado para que inicie la averiguación correspondiente".