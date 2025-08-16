Chivas es víctima de los MEMES tras perder con FC Juárez en casa; las redes sociales no perdonan

Las Chivas siguen sin poder encontrar el camino correcto, de la mano de Gabriel Milito, y no logran levantar cabeza.

El Rebaño no termina por encontrar el mejor funcionamiento sobre el terreno de juego, ya con su nuevo pastor, y sufre de más en cada partido

En la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX tenía la oportunidad de reencontrarse con su afición en el estadio Akron y aprovechar ese impulso para volver a ganar confianza en el torneo local.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco fue sorprendido por el FC Juárez y se llevó una derrota más que dolorosa en su propia casa.

Las Chivas no pudieron ofrecer su mejor versión ante los Bravos y no se lograron recuperar cuando se vieron abajo en el marcador, desde el primer tiempo.

Antes de que finalizara la primera mitad, los dirigidos por Gabriel Milito recibieron un balde agua fría con la anotación desde los once pasos del colombiano Óscar Estupiñán.

Cuando comenzaron los segundos 45 minutos, el equipo visitante volvió a pegar, gracias al gol del mexicano Jairo Torres, quien amplió el marcador en el inmueble tapatío.

El Rebaño no lograba encontrar la solución a sus problemas y todo parecía indicar que se iría sin poder conseguir un tanto a su favor.

Sin embargo, el juvenil Santiago Sandoval ingresó en el segundo tiempo para tratar de ayudar al equipo rojiblanco. Y lo consiguió.

El jugador, de tan solo 18 años, no desaprovechó la oportunidad y consiguió el gol de la honra para las Chivas de Gabriel Milito.

Desafortunadamente para la causa rojiblanca, la anotación del canterano rojiblanco llegó hasta el minuto 84, es decir, demasiado tarde para buscar igualar el marcador.

De esta manera, la escuadra rojiblanca ya no pudo reaccionar y se llevó su tercer descalabro en el Apertura 2025.

Luego de cuatro partidos disputados en el naciente certamen del futbol mexicano, las Chivas apenas cuenta con tres puntos en sus registros, por lo que se ubican en la decimosexta posición de la tabla general.

La derrota del Rebaño de Gabriel Milito no pasó desapercibida y las redes sociales no perdonaron y se inundaron con las imágenes más divertidas.

Chivas es víctima de los mejores MEMES tras perder con FC Juárez

