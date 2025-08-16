Chicharito Hernández vuelve a quedar fuera de la convocatoria; Chivas no cuenta con él contra Juárez

Este sábado las Chivas reciben a los Bravos de Juárez en el estadio Akron por la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Después de la inesperada derrota con Santos Laguna en Torreón, el Rebaño está obligado a ganar para reencontrarse con una afición herida; sin embargo, lo hará, nuevamente, sin Javier 'Chicharito' Hernández en el campo de juego.

Las lesiones han marcado el regreso de Hernández al futbol mexicano y lo han hecho brillar por su ausencia. De hecho, su último partido oficial con la camiseta del Rebaño fue en la última jornada del Clausura 2025.

Actualmente, es una molestia muscular en la pantorrilla izquierda lo que mantiene a Chicharito fuera de las canchas.

LOS NÚMEROS DE JAVIER CHICHARITO HERNÁNDEZ EN SU REGRESO A CHIVAS

Desde su regreso al futbol mexicano, Chicharito jugó apenas 34 partidos entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF.

Si sus partidos son pocos, su aporte ha sido menor, ya que solamente anotó 3 goles y dio una asistencia en todos esos juegos. Por ahora, no se sabe cuándo será tomado en cuenta nuevamente por el Guadalajara.

LOS CONVOCADOS DE CHIVAS CONTRA JUÁREZ

Raúl Rangel

Oscarl Whalley

Alan Mozo

Bryan González

Richard Ledezma

José Castillo

Daniel Aguirre

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Luis Romo

Erick Gutiérrez

Rubén González

Yael Padilla

Efraín Álvarez

Cade Cowell

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Alan Pulido

Armando González

