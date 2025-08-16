Más Información
Liga MX: Puebla se queda sin director técnico; Pablo Guede deja su cargo tras derrota ante Atlético de San Luis
Pro Padel League Guadalajara: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos; HOY, sábado 16 de agosto
Chicharito Hernández vuelve a quedar fuera de la convocatoria; Chivas no cuenta con él contra Juárez
David Faitelson explota contra el Puebla y la Liga MX tras muerte en el estadio Cuauhtémoc; "No conocen la vergüenza"
Este sábado las Chivas reciben a los Bravos de Juárez en el estadio Akron por la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Después de la inesperada derrota con Santos Laguna en Torreón, el Rebaño está obligado a ganar para reencontrarse con una afición herida; sin embargo, lo hará, nuevamente, sin Javier 'Chicharito' Hernández en el campo de juego.
Las lesiones han marcado el regreso de Hernández al futbol mexicano y lo han hecho brillar por su ausencia. De hecho, su último partido oficial con la camiseta del Rebaño fue en la última jornada del Clausura 2025.
Actualmente, es una molestia muscular en la pantorrilla izquierda lo que mantiene a Chicharito fuera de las canchas.
Lee también Chivas, con la urgencia de despertar; necesitan una victoria ante Juárez
LOS NÚMEROS DE JAVIER CHICHARITO HERNÁNDEZ EN SU REGRESO A CHIVAS
Desde su regreso al futbol mexicano, Chicharito jugó apenas 34 partidos entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF.
Si sus partidos son pocos, su aporte ha sido menor, ya que solamente anotó 3 goles y dio una asistencia en todos esos juegos. Por ahora, no se sabe cuándo será tomado en cuenta nuevamente por el Guadalajara.
Lee también David Faitelson explota contra el Puebla y la Liga MX tras muerte en el estadio Cuauhtémoc; "No conocen la vergüenza"
LOS CONVOCADOS DE CHIVAS CONTRA JUÁREZ
- Raúl Rangel
- Oscarl Whalley
- Alan Mozo
- Bryan González
- Richard Ledezma
- José Castillo
- Daniel Aguirre
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Luis Romo
- Erick Gutiérrez
- Rubén González
- Yael Padilla
- Efraín Álvarez
- Cade Cowell
- Santiago Sandoval
- Roberto Alvarado
- Hugo Camberos
- Alan Pulido
- Armando González
Lee también Guillermo Ochoa podría regresar a la Liga MX; el Mazatlán está interesado en él