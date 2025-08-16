Chivas, con la urgencia de despertar; necesita una victoria ante Juárez

El estadio Akron se vestirá de gala para recibir el duelo entre Chivas y FC Juárez. Ambos equipos llegan con el orgullo herido y la urgencia de sumar puntos para escapar de las catacumbas de la general.

¡No habrá tregua! O al menos no debería por el lado del Rebaño, que llega con el rabo entre las patas después de una derrota dolorosa ante Santos en la Comarca lagunera, donde los tapatíos no pudieron evitar el tropiezo. Con apenas tres puntos, ocupan un triste puesto 13 en la clasificación, lo que tiene a la afición rojiblanca más nerviosa que un portero en tanda de penaltis...

Sin embargo, jugar en casa, con el aliento de sus seguidores, los pone como favoritos para este duelo. Situación de deben aprovechar los rojiblancos, ya que el calendario no dará respiro. Después de los Bravos, vienen Xolos Cruz Azul y nada menos que las Águilas del América en el Clásico Nacional, de ahí la importancia de que Chivas consiga una alegría este fin de semana.

Por su parte, los Bravos no están para presumir. Ubicados en el lugar 17, sin conocer el triunfo y con sólo dos puntos —los fronterizos cayeron 0-2 con Toluca en su último partido—. Si quieren dar la sorpresa en el Akron, un milagro no estaría mal. Y es que la historia no los favorece. En los últimos 12 enfrentamientos contra Chivas, Juárez sólo ha ganado una vez, hace ya cuatro largos años, en la Jornada 4 del Guardianes 2021. Chivas, en cambio, ha dominado con siete victorias y cuatro empates, incluyendo una humillante goleada de 5-0 en el torneo Apertura 2024.

Para este duelo, el técnico de Chivas, Gabriel Milito planea hacer cambios en el once inicial, con José Castillo o Diego Campillo en zona baja, donde se han cometido errores que han costados goles; mientras que Erick Gutiérrez regresaría a la titularidad.