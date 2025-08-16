Cruz Azul quiere seguir sin derrotas; buscará proteger su invicto ante Santos Laguna

Cruz Azul marcha invicto en el Apertura 2025 y quiere continuar con esta racha cuando enfrente a Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario.

La Máquina llega con dos victorias y dos empates, suma ocho puntos que lo colocan en el quinto lugar de la tabla. En su más reciente compromiso derrotó 1-2 al Atlético San Luis, lo que fue una especie de reivindicación después de lo sucedido en la Leagues Cup.

Santos Laguna, con seis unidades, parece un equipo renovado en comparación con el torneo pasado, donde sólo pudo conseguir siete puntos. Su más reciente triunfo fue un 1-0 sobre Chivas, donde Carlos Acevedo atajó un penalti clave para mantener la ventaja. El equipo de Torreón ha mostrado intensidad , pero también irregularidad fuera de casa.

El historial reciente favorece a Cruz Azul, con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco enfrentamientos. Además, el conjunto celeste se ha hecho fuerte en Ciudad Universitaria, algo que buscará ratificar en este compromiso. Ángel Sepúlveda se perfila nuevamente como referente ofensivo de los cementeros, gracias a su efectividad en el área, ya que es uno de los atacantes más en forma de todo el balompié mexicano. Del otro lado, Santos apostará por su solidez tanto en el arco como en defensa para tratar de romper el invicto celeste. Buena prueba para los dirigidos por Nicolás Larcamón.