Pumas tendrá una complicada misión ante Toluca; luchará por romper una sequía de casi una década en la Liga MX

Los Pumas se medirán esta noche al Toluca —flamante campeón del futbol mexicano— en la cancha del estadio Nemesio Diez con varios pendientes.

Los auriazules buscarán romper una sequía importante que está por cumplir una década en la Liga MX. El conjunto felino suma tres partidos sin vencer a un monarca vigente del balompié nacional. La última victoria universitaria sobre el campeón defensor fue contra América en el torneo Clausura 2024, en donde Pumas derrotó a las Águilas (2-1) en el estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, aquella victoria del Universidad Nacional fue en condición de local. Remontarse a la última ocasión que los del Pedregal derrotaron de visita al monarca imperante del futbol mexicano es viajar hasta el lejano agosto de 2015.

Hace ya 10 años.

Aquella noche en Torreón, Coahuila, los Pumas vencieron (4-3) a Santos Laguna, que meses antes había ganado el torneo Clausura 2015 de la Liga MX. Aquel es el último recuerdo que tiene el cuadro auriazul venciendo en calidad de visitante al campeón.

Esta noche en la capital del Estadio de México, los Pumas intentarán ponerle fin a esta racha negativa en un momento de urgencia luego del mal sabor de boca que dejó el empate en casa con Necaxa. Sin embargo, los Diablos Rojos no han podido ganar frente a su gente en el Apertura 2025 y ven en el equipo de la Universidad Nacional la gran oportunidad de hacerlo, además de presumir a una temida ofensiva que promedia tres goles por partido.