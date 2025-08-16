La visita del América al estadio Universitario para enfrentar a Tigres es una prueba de fuego, y no porque sea en el Volcán, sino porque el cuadro de André Jardine navega en un mar de dudas que busca disipar.

Las Águilas están invictas en el Apertura 2025, pero eso no convence. El conjunto de Coapa no proyecta lo de los años pasados con Jardine, la actualidad del equipo preocupa y se comienza a poner en duda la estabilidad del técnico.

Sobre esa línea, Erick Sánchez expresó que él y sus compañeros se esfuerzan para regresar a ser la mejor versión. “Trabajamos para ser el equipo que hemos sido meses antes. Con trabajo, esfuerzo y humildad vamos a volver a ser el América”, afirmó.

Tigres es un gran parámetro para entender si existe crisis o no dentro del plantel azulcrema; los felinos son la mejor ofensiva (12 goles a favor) y la mejor zaga (tres goles en contra) del Apertura 2025. Sin embargo, el Chiquito no está preocupado por la gran forma de su próximo rival. “Tigres es un gran rival, pero eso no deja de lado el equipo que somos. Eso es algo importante para que nosotros vayamos a buscar una victoria allá, todos estamos mentalizados y queremos [los tres puntos]”.

Los felinos lucen como favoritos para llevarse el triunfo, ya que en la jornada pasada golearon 7-0 al Puebla, y también porque el Volcán representa un reto para las Águilas. A pesar de eso, Sánchez sabe lo que representa el América. “Le podemos competir a cualquiera”.