México albergará el Premundial Sub-20 de la Concacaf

La Federación Mexicana de Futbol anunció que la Concacaf eligió al país como sede del Premundial Sub-20, donde se reparten los boletos para el Mundial de 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que México quiere estar.

El próximo 7 de mayo se llevará a cabo el sorteo oficial para conocer la conformación de los grupos, mientras que las sedes y fechas de los juegos se revelarán en los próximos días.

"Agradecemos a la Concacaf y a su presidente, Víctor Montagliani, la confianza depositada en México para ser sede del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. Es un gran honor para nosotros ser parte del desarrollo de la próxima generación del futbol en nuestra región”, dijo Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

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México, sede del próximo Clasificatorio Sub-20 de la @Concacaf. 🇲🇽🏆



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"Esperamos dar la bienvenida a todos los equipos participantes y a sus aficionados a nuestro país, y confiamos en que será un torneo exitoso y una gran experiencia, que reflejará los estándares de la Concacaf y del fútbol en nuestra región", añadió el directivo.

Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba, Guatemala, Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, son las selecciones que llegarán al país para disputar estos boletos.

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Los cuatro equipos que sean semifinalistas del Premundial Sub-20 de la Concacaf, tendrán su pase a la Copa del Mundo 2027 que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Mientras que el ganador del torneo será el que se clasifique a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana es la actual campeona del certamen, el cual ganaron en 2024. El torneo se desarrollará del 24 de julio al 9 de agosto.