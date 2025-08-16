Chivas vs Juárez: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 5 del Apertura 2025

Esta tarde las Chivas reciben a los Bravos de Juárez en el estadio Akron para dar continuidad a la jornada 5 del torneo Apertura 2025; el Rebaño, llega con la obligación de vencer después de una inesperada derrota en Torreón contra Santos Laguna.

Después de cuatro jornadas, aunque el Rebaño tiene un partido menos, Chivas tiene tres puntos, ocupan un triste puesto 13 en la clasificación, lo que tiene a la afición rojiblanca sedienta de una victoria.

Después de los Bravos, al Guadalajara le tocará enfrentar a los Xolos de Tijuana, al Cruz Azul y nada menos que las Águilas del América en el Clásico Nacional, de ahí la importancia de que Chivas consiga un triunfo este sábado.

Por su parte, los Bravos no pasan por un mejor momento que su rival. Ubicados en el lugar 17, aún no conocen la victoria en el torneo. Desde la aparición de la franquicia, Bravos ganó solamente una vez en territorio rojiblanco, en el Clausura 2021. Guadalajara tiene tres triunfos y dos empates completan el balance.

Para este duelo, el técnico de Chivas, Gabriel Milito planea hacer cambios en el once inicial, con José Castillo o Diego Campillo en zona baja, donde se han cometido errores que han costados goles; mientras que Erick Gutiérrez regresaría a la titularidad.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CHIVAS VS JUÁREZ EN VIVO?

Chivas vs Juárez

Hora: 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

