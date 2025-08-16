América le tiene respeto a Pumas; la rivalidad vivirá un nuevo capítulo en el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil

Las “Águilas” del América le guardan respeto a Pumas porque, como rival, ha construido un crecimiento en el balompié femenil. Y es que, aunque el paso de las azulcremas en el Apertura 2025 ha sido perfecto, saben que no pueden bajar la guardia ante las auriazules. Llegarán al Clásico Capitalino sin miedo, pero con la responsabilidad de proteger su carácter invicto ante una contrincante que tampoco ha conocido la derrota en el actual torneo.

De acuerdo a la centrocampista española, Irene Guerrero, la estrategia que seguirán para este encuentro será minimizar los errores que han cometido en el pasado: “Nosotras tratamos de ir partido a partido. Siempre con la mentalidad de sumar esos tres puntos, dar nuestra mejor versión en el campo y seguir ganando”, aseveró en conferencia de prensa.

Estadísticamente, la balanza se inclina en favor de las dirigidas por Ángel Villacampa. De los últimos cinco encuentros que han disputado contra las universitarias, tres partidos se han pintado de azulcrema y dos han culminado en empate.

Sin embargo, Pumas aprovechará su localía en el Estadio Olímpico Universitario. Más aún porque la escuadra contará con la presencia de “La Rebel” para alentar en un duelo que será de corte histórico, ya que se disputará en el marco del Día Nacional de la Mujer Futbolista, celebrado el pasado 15 de agosto.

“Debemos ser determinantes en ambas áreas, ofensiva y defensivamente. Ese es el camino que estamos siguiendo. [...] Somos dos clubes que llegamos en buen momento, que estamos en buena posición de la tabla. Trataremos de ofrecer nuestras mejores armas para que se incline esa balanza”, prometió Guerrero.

Será este domingo —al mediodía— cuando América y Pumas salten a la cancha para quitarle el invicto a la otra, como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025. Aunque el compromiso se disputará en el hogar de las dirigidas por Marcelo Frigério, las “Águilas” confían en que habrá una gran presencia de jerseys amarillas en el recinto: “Son nuestra fuerza y nuestro corazón para no rendirnos”.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil?

Domingo, 16 de agosto

Pumas vs América | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Nu9ve.

