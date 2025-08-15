Más Información

Portero del Puebla se equivoca y lo sacan; el error le costó a Jesús Iván Rodríguez

Portero del Puebla se equivoca y lo sacan; el error le costó a Jesús Iván Rodríguez

Partido de Puebla se retrasa, tras riña en el Estadio Cuauhtémoc; "La Franja" enfrenta al Atlético de San Luis

Partido de Puebla se retrasa, tras riña en el Estadio Cuauhtémoc; "La Franja" enfrenta al Atlético de San Luis

Liga MX: Puebla vs Atlético de San Luis – EN VIVO – Jornada 5 – Apertura 2025

Liga MX: Puebla vs Atlético de San Luis – EN VIVO – Jornada 5 – Apertura 2025

Jugadoras alzan la voz para que el pádel se integre a los Juegos Olímpicos; “Es el sueño de todas”

Jugadoras alzan la voz para que el pádel se integre a los Juegos Olímpicos; “Es el sueño de todas”

Semenyo fue víctima de insultos racistas en el Liverpool vs Bournemouth; el partido se detuvo por unos minutos

Semenyo fue víctima de insultos racistas en el Liverpool vs Bournemouth; el partido se detuvo por unos minutos

De cara al que disputarán ante las “Águilas” del América, las auriazules de Pumas llegarán renovadas. Y es que, este viernes, las futbolistas Liced Serna y Ariatna Dorantes fueron presentadas como refuerzos para conquistar el Apertura 2025.

Si bien el paso de las auriazules —en el balompié mexicano— ha sido lento, la directiva confía en que pronto firmarán resultados que puedan ayudarles a construir el camino hacia su primer título en la Liga MX Femenil.

"Estamos buscando construir para dar ese paso que, por lo pronto, serían semifinales ¿Y por qué no? Dar una sorpresa esta misma temporada, pero sí hay un plan... Y ese plan es con una estructura donde nos está apoyando Marcelo [Frigério] con sus ideas y hay que destacar también el gran apoyo de la directiva", aseveró Leonardo Cuéllar, quien es coordinador de futbol femenil en el Club Universidad Nacional.

Por su parte, Liced Serna y Ariatna Dorantes se mostraron emocionados por vivir este capítulo de la mano con Pumas Femenil.

"Estar en Pumas para mí representa muchísimo. Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me presentó porque es un club grande unido y por eso decidí darme la oportunidad de estar aquí. Yo creo que como la temporada pasada les fue súper bien es uno de los equipos líderes de la liga. Y para mí significa mucho estar aquí en mi primera temporada del futbol profesional", reconoció Dorantes.

Será este domingo, 17 de agosto, cuando ambas escuadras salten a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para disputar la Jornada 7 del Apertura 2025.

Lee también

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo Clásico Capitalino Femenil?

Domingo, 17 de agosto

  • Pumas vs América | Liga MX Femenil | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premiun y Nu9ve.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios