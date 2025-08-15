De cara al Clásico Capitalino que disputarán ante las “Águilas” del América, las auriazules de Pumas llegarán renovadas. Y es que, este viernes, las futbolistas Liced Serna y Ariatna Dorantes fueron presentadas como refuerzos para conquistar el Apertura 2025.

Si bien el paso de las auriazules —en el balompié mexicano— ha sido lento, la directiva confía en que pronto firmarán resultados que puedan ayudarles a construir el camino hacia su primer título en la Liga MX Femenil.

"Estamos buscando construir para dar ese paso que, por lo pronto, serían semifinales ¿Y por qué no? Dar una sorpresa esta misma temporada, pero sí hay un plan... Y ese plan es con una estructura donde nos está apoyando Marcelo [Frigério] con sus ideas y hay que destacar también el gran apoyo de la directiva", aseveró Leonardo Cuéllar, quien es coordinador de futbol femenil en el Club Universidad Nacional.

Por su parte, Liced Serna y Ariatna Dorantes se mostraron emocionados por vivir este capítulo de la mano con Pumas Femenil.

"Estar en Pumas para mí representa muchísimo. Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me presentó porque es un club grande unido y por eso decidí darme la oportunidad de estar aquí. Yo creo que como la temporada pasada les fue súper bien es uno de los equipos líderes de la liga. Y para mí significa mucho estar aquí en mi primera temporada del futbol profesional", reconoció Dorantes.

Será este domingo, 17 de agosto, cuando ambas escuadras salten a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para disputar la Jornada 7 del Apertura 2025.

Hoy, en conferencia de prensa, presentamos a Liced Serna y Ariatna Dorantes.



Acompañadas por nuestro presidente Luis Raúl González, el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón y Leonardo Cuéllar, nuestras nuevas jugadoras ya visten la piel de Pumas.#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/eCct51oD7G — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) August 15, 2025

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo Clásico Capitalino Femenil?

Domingo, 17 de agosto

Pumas vs América | Liga MX Femenil | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premiun y Nu9ve.

