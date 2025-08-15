Efraín Juárez sorprende con impresionante elogio a Marc Crosas; “Era la joya del Barcelona”

Recientemente, Efraín Juárez recibió la visita de los integrantes del programa de TUDN, Línea de 4, en las instalaciones de La Cantera.

El director técnico de los Pumas platicó sobre varios con el periodista Alex de la Rosa y con los exfutbolistas Marc Crosas, Damián Zamogilny y Rafael Puente del Río.

El entrenador mexicano, fiel al estilo que loa caracteriza, no dudó en responder a las preguntas que cada uno de los miembros de Televisa le realizó para cuestionar la actualidad del conjunto auriazul.

Sin embargo, uno de los comentarios que Efraín Juárez realizó, durante la entrevista, llamó poderosamente la atención.

Lee También Gerardo Galindo confía en proyecto de Efraín Juárez y Miguel Mejía Barón en Pumas; "quieren que le vaya bien al club porque lo aman"

Efraín Juárez sorprende con impresionante elogio a Marc Crosas

El mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 sorprendió al lanzarle un impresionante elogio a Marc Crosas.

“El señor era agrandado y no me hablaba en La Masía. Yo iba con una mochilita… y este señor era la perla de La Masía y no me hablaba en el 2005”, manifestó entre risas el timonel auriazul.

Cabe recordar que Efraín Juárez entrenó durante un corto periodo con las reservas del Barcelona, luego de que conquistara la Copa del Mundo con la Selección Sub-17 de México.

Por tal motivo, coincidió con Marc Crosas en la cantera de la escuadra blaugrana. Al igual que con Sergio Busquets, por quien salió el comentario inicial del exfutbolista mexicano.

Lee También Gerardo Galindo lamenta falta de oportunidades a los canteranos en Pumas; pide confianza al joven mexicano

Efraín Juárez compartió una anécdota que vivió recientemente con el centrocampista español, quien lo recordó de cuando coincidieron en La Masía.

“[Cuando] íbamos a jugar contra Inter Miami, me habla Marc Crosas y me dice que me estaba buscando Sergio Busquets porque, hace casi 20 años, él estaba con nosotros, bueno, la verdad es que yo entrenaba con ellos y que un tipo, después de 20 años, le hable para preguntar si el que entrenaba con ellos [ahora] es el técnico de Pumas…”, reveló el entrenador universitario.

Cabe mencionar que Efraín Juárez, Mar Crosas y Sergio Busquets nacieron en 1998, por lo que coincidieron en La Masía del Barcelona.