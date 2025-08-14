Gerardo Galindo lamenta falta de oportunidades a los canteranos en Pumas; pide confianza al joven mexicano

Para encontrar al último canterano que los Pumas exportaron a Europa, hay que retroceder 15 años.

Después del Mundial Sudáfrica 2010, Efraín Juárez fue traspasado al Celtic de Escocia y, desde entonces, no ha vuelto a salir vendido al viejo continente algún futbolista surgido en las fuerzas básicas auriazules.

La Cantera, ese recinto que “resguarda los sueños e ilusiones de decenas de jugadores”, ha dejado de producir el éxito de antaño.

En el actual 11 titular de los Pumas, coincidentemente comandado por Juárez, únicamente aparecen tres canteranos universitarios: Pablo Bennevendo, Rodrigo López y Jorge Ruvalcaba.

Para Gerardo Galindo, quien se formó en las inferiores de los universitarios, este fenómeno corresponde a que —durante los más recientes años— el dirigente ha preferido “ir por el extranjero, que darle la oportunidad a las fuerzas básicas.

“Pumas, en las últimas décadas, no ha producido jugadores porque se ha dejado de confiar en el joven; talento hay, pero quieren que el joven mexicano debute, meta gol y dé dos asistencias; si no lo hace, entonces no sirve”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El Gerry considera que “se ha dejado de trabajar de la misma manera [que antes] en las fuerzas básicas”, por lo que cada vez resulta más “complejo que los jóvenes lleguen a Primera División.

“Hoy en día, se han perdido los procesos. No se le da la oportunidad al joven de esperarlo tres años para tener a un jugador de calidad y que pueda estar en Selección Mexicana. Hay que confiar, hay que prepararlos bien y hay que darle la oportunidad a los jóvenes”, pidió el exseleccionado nacional.

No obstante, Galindo también es autocrítico y acepta que la falta de jugadores jóvenes talentosos en los Pumas se debe a que “los formadores estamos mal y necesitamos mejor capacitación”, para llevar a buen puerto el proceso de los canteranos.