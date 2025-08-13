Ajaccio, exequipo de Guillermo Ochoa podría desaparecer; recibió una dura sanción

El AC Ajaccio, histórico club del futbol francés y primer equipo europeo de Guillermo Ochoa, atraviesa una crisis sin precedentes.

Luego de años en los que luchó por la permanencia en la máxima categoría, ahora la institución que recibió al mexicano se encuentra cerca de desaparecer tras una sanción de las autoridades.

El equipo, que entregó noches memorables y se convirtió en una cancha compleja para los rivales, no pudo saldar una deuda que supera los 13 millones de euros.

Con esa cifra en su contra, la institución fue excluida de todas las competencias nacionales por la Federación Francesa de Futbol, que, luego de una investigación, estableció que presentó una garantía bancaria presuntamente falsificada, lo que agravó aún más sus problemas.

La sanción obliga al club, fundado en 1910, a refundarse y comenzar desde la Regional 1, categoría equivalente a la sexta división de Francia, que forma parte del sector amateur.

Guillermo Ochoa disputó 116 partidos con el equipo entre 2011 y 2014, etapa en la que se volvió una de las figuras al ayudar en su salvación y entregar partidos memorables que todavía son recordados por los aficionados.