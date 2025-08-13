Figura extranjera de la Liga MX abandona a su equipo tras mal comienzo de torneo; buscará nuevos retos

El Apertura 2025 ha comenzado y, pese a llevar ya cuatro fechas, los movimientos no se detienen. Ahora se ha confirmado la salida de una de las estrellas del certamen, quien dejó a su club tras los malos resultados.

El movimiento, que generó sorpresa entre los aficionados, fue anunciado por el club, que compartió como principal motivo que el futbolista buscará nuevos retos profesionales.

Se trata de Samir Caetano, defensor de gran calidad, quien decidió terminar su relación laboral con Mazatlán FC, equipo al que llegó como refuerzo en el pasado Clausura 2025 de la Liga MX.

Con una publicación en sus redes sociales, el equipo morado le agradeció todo el compromiso mostrado en la cancha y le deseó el mayor de los éxitos, recalcando lo importante que fue para la institución.

Éxito en lo que venga, Samir 🇧🇷 pic.twitter.com/m3f8Ljb3cb — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) August 13, 2025

En su paso por Mazatlán FC, el brasileño jugó un total de 14 partidos, teniendo como primera experiencia en México un paso por Tigres, club en el que sumó 57 duelos más.

De acuerdo con información de medios locales, la salida de Samir Caetano se debe a que ya tiene un acuerdo con Al-Najma de Arabia Saudita, equipo con el que buscará cosas importantes en el balompié saudí.