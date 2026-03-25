Ferran Reverter asume el cargo de Director General de la Controladora Deportiva Águilas

Ferran Reverter, quien fue directivo del Barcelona, será el nuevo director general de Controladora Deportiva Águilas, organismo que es conformado por el Estadio Banorte y el Club América.

En un comunicado, se informó que Reverter será el encargado de trabajar para "el crecimiento y transformación" tanto del cuadro que actualmente comanda André Jardine como del conocido como Coloso de Santa Úrsula.

La misiva agregó que todo el trabajo que realice el nuevo directivo tendrá que ser reportado al Consejo de Administración que es encabezado por Emilio Azcárraga "será relevante para el América y el Estadio en el marco de fortalecimiento institución ante el próximo cierre de la alianza estratégica entre Grupo Ollamani y General Atlantic".

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"La operación cuenta con la aprobación del regulador de competencia, por lo que se espera que se implemente en las próximas semanas, de conformidad con las condiciones y acuerdos alcanzados entre las empresas antes mencionadas", agrega el comunicado.

Reverter encabezó un proceso clave para la reestructuración financiera y estratégica del Barcelona de España en 2021, sin embargo, sólo estuvo siete meses en el club y lo dejó argumentando "razones personales y familiares".

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Ferran también trabajó, por espacio de 20 años, en la cadena europea Media Markt Saturn, además de estar en otras empresas antes de que Joan Laporta, presidente del Barca, le pidiera que asumiera la dirección de la institución.

Por lo pronto, el Estadio Banorte reabrirá sus puertas este sábado con el partido que sostendrá la Selección Mexicana ante Portugal en un amistoso internacional que tendrá a Cristiano Ronaldo como el gran ausente.