Toluca, Estado de México.- En los últimos 21 meses, los homicidios dolosos se han reducido en un 58 por ciento en el territorio mexiquense, al pasar de 6.6 a 2.8 casos por día.

De acuerdo con las cifras del Gobierno de México, presentadas por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tendencia a la baja se mantuvo durante el primer semestre de 2026, periodo en el que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 38.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Cuando conoció estos resultados, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) destacó, a través de sus redes sociales, que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- continúa fortaleciendo la seguridad en la entidad. “Seguimos sumando esfuerzos por tu tranquilidad y la de tu familia”, expresó.

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En la información difundida, por el gobierno estatal mexiquense, como parte de las acciones de inteligencia y coordinación operativa que se revisan diariamente en las Mesas de Paz, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como líder de una organización delictiva y presunto generador de violencia en diversas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

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La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México y corporaciones estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Estado de México. El detenido era considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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La reducción sostenida de los homicidios dolosos y la detención de objetivos prioritarios reflejan los resultados de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, el intercambio de información de inteligencia, el despliegue territorial y las acciones permanentes para prevenir y combatir la delincuencia en el Estado de México.

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jecg