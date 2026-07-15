México ha sumado dos nuevos nombres a la lista de atletas que representarán al país en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, evento avalado por World Archery y que se llevará a cabo en territorio mexicano el próximo mes de septiembre.

Se trata de Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez, quienes, gracias a los resultados obtenidos a lo largo del serial internacional de competencias, aseguraron su lugar en el certamen que reunirá a los mejores arqueros del planeta. Ambas deportistas buscarán aprovechar el apoyo de la afición local para luchar por los puestos de honor y subir al podio.

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Con la incorporación de las dos mexicanas, la delegación nacional cuenta hasta el momento con cuatro representantes clasificados para la Final de la Copa del Mundo. En la modalidad de arco compuesto participarán Andrea Becerra, Dafne Quintero y Sebastián García, mientras que Ana Paula Vázquez es la única representante mexicana en arco recurvo confirmada hasta ahora.

¿CÓMO LE HA IDO A MÉXICO EN LAS CUATRO ETAPAS DE LA TEMPORADA?

Luego de cuatro etapas disputadas en la temporada —con sedes en Puebla, Turquía, China y, más recientemente, Madrid—, México ha cosechado una importante cantidad de medallas que respaldan el gran momento que atraviesa el tiro con arco nacional.

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