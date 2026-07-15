Una vez más, la Selección Argentina logró sacar adelante un partido que parecía complicarse demasiado. Ahora, los vigentes campeones del mundo defenderán su corona contra España el próximo domingo en Nueva York y Lionel Scaloni reveló que están listos para el desafío.

“Haremos absolutamente todo para ganar”, declaró Scaloni en conferencia de prensa al terminar el partido de semifinales contra Inglaterra.

Emocionado por una nueva hazaña de sus jugadores, mencionó que “es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, es corazón, somos únicos. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido".

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Tres años y medio después de conquistar la tercera estrella en Qatar, la Selección Argentina ha demostrado que cuando la estrategia no parece ser suficiente, el carácter saca adelante sus partidos. Para Scaloni, eso se debe a las “condiciones extremas” en las que crecieron sus jugadores.

“Pensamos que no iba a haber más, pero yo los conozco a ellos, sé como son, son indios, pero en el buen sentido de la palabra, se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chiquitos competían y todos esperaban muchos de ellos, no les pesa la responsabilidad”, declaró.

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“Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad y cuando huele sangre ahí vamos. Si perdíamos íbamos a estar contentos igual porque el equipo demostró hasta el final, hicimos lo que tocaba. Pensamos que lo de Egipto era lo máximo y esto lo superó”, agregó.

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Argentina y España, campeones de la Copa América y de la Eurocopa respectivamente, tenían pactado jugar la Finalissima en marzo de este año, y por desacuerdos en la sede entre ambas federaciones nunca se llevó a cabo. El momento de definir a la mejor selección llegó en el escenario más importante de todos.

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“España es un gran equipo y le ganó muy bien a Francia. Ya lo habíamos analizado en marzo. Sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Estamos preparados para afrontarlo. Estamos preparados para afrontar lo que viene”, concluyó el entrenador argentino.