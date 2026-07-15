Lionel Messi no necesitó una actuación consagratoria como la que tuvo Diego Armando Maradona en el estadio Azteca hace 40 años.

Una asistencia a Enzo Fernández y un centro suyo, rematado por Lautaro Martínez, sellaron la remontada sobre Inglaterra y, por tercera vez en su carrera, jugará la final de la Copa del Mundo.

El ocho veces ganador del Balón de Oro no necesitaba demostrarle nada a nadie, pero, si este llega a ser su último baile, no podía despedirse sin eliminar a uno de los enemigos favoritos del público argentino.

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Al terminar el partido, Messi celebró llevar a su país a una nueva final del torneo de naciones más importante y aprovechó para dejarle un mensaje a sus detractores.

“Venimos de ser campeones del mundo, venimos siendo los mejores durante los últimos cuatro años, le duela a quien le duela y digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas no es para poco y este grupo lo consiguió”, declaró el atacante.

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En los últimos cinco años, Argentina ganó dos veces la Copa América y una Copa del Mundo; sin embargo, este grupo de jugadores todavía tiene hambre y no se conforma con lo conseguido hasta ahora. Enfrente estará España, una selección que conoce muy bien.

“Es una Selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, que conozco bien, que es una filosofía de futbol que lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado y los sigo. Así que será un partido especial, una final del Mundo y me imagino que será muy igualado todo”, analizó el capitán argentino.

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El autor del último gol del partido, Lautaro, agregó que “vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, que no pierde hace 37 partidos, así que ahora toca descansar, recuperar la mayor energía posible para preparar la final de la mejor manera”.