Cuando Anthony Gordon anotó el primer gol del partido, Inglaterra entró en un momento de control sobre Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo. Las brillantes atajadas de Jordan Pickford ayudaron a mantener el cero y la suerte, presente en dos postes, también jugó su partido. Sin embargo, Thomas Tuchel echó a su equipo para atrás y lo pagó muy caro, tras la remontada albiceleste.

El conjunto inglés le dio una invitación al campeón del mundo vigente a que toque la puerta del gol, hasta que encontraron la llave y en seis minutos, dieron vuelta el marcador. Tuchel, sin embargo, justificó su planteamiento.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias”, declaró en conferencia de prensa al terminar el partido.

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El entrenador alemán, que hace un año tomó las riendas de los Tres Leones con el objetivo de entregarles un campeonato europeo o del Mundial y no cumplió, explicó que “Argentina jugó con mayor ritmo, con la sensación de que no tenían nada que perder, así que nos tiramos atrás con un bloque bajo y batallamos para defender los centros y en ser más físicos”.

En Inglaterra, los aficionados y medios de comunicación lo empezaron a señalar como “cobarde” ni bien sonó el silbatazo final. Tenían al campeón del mundo en la lona… y lo dejaron levantarse.

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“En cuanto pierdes te critican, así es esto. Nadie sabe qué habría pasado si tomaba otras decisiones así que no tiene sentido pensar en eso, acepto las críticas que vengan”, mencionó.

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Finalmente, Tuchel -a la espera de saber si se mantendrá en el cargo o si será despedido- se despidió de la Copa del Mundo reconociendo el esfuerzo de su selección, la que mayor distancia recorrió en esta edición.

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“Este grupo hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor. Hicieron un gran torneo”, concluyó.