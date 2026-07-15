Luego de dejar escapar una oportunidad histórica y caer 2-1 ante Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo, Inglaterra se despidió del torneo de la FIFA en medio de una ola de críticas por la manera en que afrontó el compromiso.

El conjunto europeo logró tomar ventaja en el marcador, pero tras adelantarse optó por ceder la iniciativa y replegar líneas, permitiendo que Argentina asumiera el control del balón y del ritmo del encuentro. La estrategia fue duramente cuestionada por aficionados y especialistas, quienes consideraron que los ingleses renunciaron demasiado pronto al ataque y terminaron pagando caro esa postura conservadora.

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Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. Para muchos, el equipo de los Tres Leones mostró exceso de confianza y permitió que la Albiceleste creciera en el partido hasta encontrar la remontada.

Una de las opiniones más destacadas fue la de Iker Casillas. El legendario exguardameta español utilizó su cuenta de X para pronunciarse sobre lo ocurrido en el estadio de Atlanta, dejando clara su sorpresa por el planteamiento inglés y por la forma en que el equipo cedió protagonismo a Argentina en un encuentro de máxima exigencia.

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"Inglaterra mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a llegar más. Sucede lo lógico. Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30 minutos", escribió.

El exjugador del Real Madrid, y quien estará como invitado en el juego por el titulo, mostró su confianza a su selección, asegurando que el domingo caerá la segunda estrella de España