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Cuernavaca, Mor.- La diva del cine mexicano Elsa Aguirre falleció en su casa de Cuernavaca, cobijada por el amor de sus amigos.
Su cuerpo es velado en la Funeraria Gayosso de esta ciudad entre flores, recuerdos, familiares y amigos cercanos.
Sobre el ataúd descansaba un manto rojo, el color que la actriz pidió para acompañar su despedida. A su alrededor, coronas florales y dos pinturas que retratan su belleza para rendir homenaje a la mujer que, quienes conocieron, describieron como alegre y amorosa.
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Su partida ocurrió la noche del 14 de julio, alrededor de las 22:00 horas. Tenía 95 años de edad. Sus restos serán incinerados este jueves en una ceremonia íntima.
Cuernavaca, su segunda casa
La actriz llevaba muchos años viviendo en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos; frente a su escuela y llevaba casi seis décadas con la alimentación ovo-lacto-vegetariana. Siempre compartía sus experiencias y todo lo que su maestro, José Manuel Estrada, le enseñó .
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La actriz tiene familia en Chihuahua y le sobrevive un sobrino, Luis Aguirre.
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