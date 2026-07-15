“Para saber reír hay que aprender a llorar, la vida es un momento que debemos vivir, no hay que poner barreras para saber vivir, la vida es un instante y todo pasará”, cantaba Elsa Aguirre en “De mis labios a tus ojos”, una canción que, sin saberlo, terminó convirtiéndose en la despedida de una de las últimas grandes divas del Cine de Oro mexicano.

Estrenado el pasado mes de abril, el tema fue presentado durante el homenaje que recibió la actriz por sus más de ocho décadas de trayectoria. La canción funciona como un recorrido simbólico por la vida de una mujer que dejó una huella imborrable en la cultura de nuestro país.

Aunque Aguirre fue reconocida principalmente por su trabajo en la pantalla grande, la música formó parte importante de su historia: su voz apareció en varios de sus filmes; además de que siempre estuvo ligada a los boleros que la acompañaron en distintas etapas de su vida.

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En 1973 grabó su único álbum, “Elsa Aguirre con usted”, bajo el sello CBS Columbia (hoy Sony Music), un material en el que reunió diez temas entre los que destacaron “Flor de azalea”, “Sólo contigo” y “Amor de mis amores”.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran “Sólo contigo”, incluida en la película “Cantando nace el amor” (1954); “Quizás, quizás, quizás”, uno de los boleros que llevó a la pantalla con su particular estilo; y “Noche de ronda”, tema de María Grever que también formó parte de su repertorio.

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Décadas después, Elsa Aguirre volvió a grabar una canción inédita con “De mis labios a tus ojos”, en la que además participó como coautora junto al compositor Javier Manríquez. La pieza llegó en la última etapa de su vida y sus versos sobre el paso del tiempo, la alegría y la aceptación adquirieron un significado especial tras su fallecimiento ocurrido este miércoles.

La música fue apenas una parte de la extensa carrera de Elsa Aguirre, pero dejó una muestra de una faceta menos conocida de una artista que conquistó al público desde el cine, la televisión y el teatro.

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