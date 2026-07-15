La despedida de Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en "Jurassic Park", será tal como él la imaginó. Tras su muerte, ocurrida el pasado 13 de julio a los 78 años, su familia buscará cumplir uno de los últimos deseos del actor: una despedida íntima.

De acuerdo con TMZ, personas cercanas a la situación revelaron que se celebrará un servicio privado en Nueva Zelanda al que únicamente asistirán familiares y amigos. Hasta ahora no se contempla una ceremonia pública ni un homenaje póstumo, pues el actor nunca se sintió cómodo con convertirse en el centro de atención, una voluntad que sus seres queridos "pretenden" respetar.

Hasta el momento, la familia de Neill no ha confirmado ni desmentido esta información.

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Además de su papel en "Jurassic Park", Neill participó en películas como "The Piano" y regresó para "Jurassic World: Dominion". El actor falleció a los 78 años en un hospital de Sídney, Australia. En un comunicado, su familia informó que el deceso fue inesperado.

El intérprete había anunciado en abril pasado que se encontraba recuperado del cáncer en la sangre que enfrentó en los últimos años. Hasta ahora tampoco se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.

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Sam Neill habría padecido neumonía

Tras conocerse la noticia, la actriz Te Wiata, quien compartió créditos con Neill en la cinta neozelandesa "Hunt for the Wilderpeople", aseguró que su amigo no le temía a la muerte, aunque consideró que se habría sentido enojado por lo ocurrido.

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"En realidad, es un asco (lo que pasó)", declaró al New Zealand Herald.

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"Creo que diría algo así como: 'Por el amor de Dios, ya superé mi cáncer. Y miren, ahora tengo neumonía. ¿Qué sigue?'", añadió.

Te Wiata no ofreció más detalles y tampoco quedó claro si Neill padecía neumonía.

La muerte del actor provocó numerosas reacciones en Hollywood, entre ellas la del director Steven Spielberg, quien recordó el trabajo que realizaron juntos en la saga de "Jurassic Park".

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"Me encantó hacer todas las películas de 'Jurassic' con él", expresó el cineasta.

*Con información de AFP.

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