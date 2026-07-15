Después de tres casamientos, a lo largo de su haber, una vez, la diva del cine, Elsa Aguirre, afirmó que no había nacido para el matrimonio y es que vivió diferentes decepciones que, con el paso del tiempo, la hicieron valorar su completa autonomía.

Fue a sus 29 años, luego de permanecer en casa de sus progenitores, doña Emma Juárez y don Jesús Aguirre Castillo, durante todo ese tiempo, que la actriz se mudó a Paseo de las Palmas, en las Lomas.

Por esa época, doña Elsa había decido dejar la actuación, a la que se había dedicado durante 14 años, desde que debutó a los 15, para comenzar a crear sus propias experiencias de vida, ya que soñaba con que, eso que le ocurría a sus personajes en las películas, le llegara también en la vida real.

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"Me retiré del cine, con todo y haber trabajado con Pedro Infante y con todos, porque yo le dije a mi mamá, ´yo quiero ser yo, mamá, yo quiero vivir todo eso que estoy viviendo ahí, pero yo´, eso no es vida", dijo a Matilde Obregón, en 2024.

Antes de pensar en qué otra profesión, u oficio, se desempañería, la actriz se tomó un descanso y, como actividad del diario, optó por llevar y traer a su hermana Hilda, la mayor de los hermanos Aguirre, a las instalaciones de la refrescera donde trabajaba como mecanográfa.

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Se trataba de una misma ruta por lo que un hombre, que llevaba días observándola pasar en su automóvil con Hilda, un día se animó a acarcarse y presentarse con ella; este se convertiría en su primer esposo, el periodista Armando Rodríguez Morado.

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En entrevista con la periodista mexicana, doña Elsa reveló que, aún antes de que se casasen, ya estaba embarazada de su único hijo, Hugo Morado Aguirre (QEPD) y, cuando lo supo, temerosa, visitó la casa de su madre, para hablarle de lo acontecido y pedirle disculpas pues, provenía de una familia conservadora en la que tener un hijo fuera del matrimonio era mal visto.

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Luego de contar con la aprobación de su familia para contraer nupcias, Aguirre experimentó, por primera vez, una dicha ilimitada, pero que se vería fagocitada en poco tiempo, debido al comportamiento atípico de su marido.

"Me decía ´divina´, igual que mi papá a mi mamá, me cargó antes de entrar al departamento, como en las películas y, ahí, fue cuando me sentí la mujer más feliz del mundo, eso fue una experiencia muy hermosa, pero no conocía ni a sus padres, no le preguntaba nada a él, no sabía cómo era, quién era, nada y nos casamos; ya que nos fuimos de Luna de miel, no salimos del cuarto, comencé a vivir con él y empecé a sentir cosas raras, no pensaba ni reflexionaba".

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Luego de divorciarse de Rodríguez Morado, se casó con el cineasta José Bolaños, con quien comenzó una relación, cuando retomó su carrera como actriz, debido a que el padre de su hijo no se hizo cargo de sus responsabilidades y, ella, tenía que ver por el sustento del menor y, aunque al principio, disfrutó de su casamiento con el director, pasó muy poco para que ella decidiera poner fin a la relación, debido a que los compromisos laborales de su pareja les impedía pasar tiempo juntos.

Finalmente, en la siguiente década, en los setenta, cuando tenía 34 años, doña Elsa conoció a quien sería su tercer y último esposo, el chileno José Manuel Estrada Valero, quien había llegado a nuestro país para divulgar sus creencias espirituales a través de la televisión; Aguirre lo denominaba como "el gran Gurú".

"Yo no me sentía bien, tenía un hijo de cinco años, yo fumaba, tomaba, comía carnes, café y, yo, en lo personal, no me sentía bien conmigo y, de repente, aparece este personaje en la televisión y dice ´la humanidad no debería intoxicar a su cuerpo´, yo dije ´eso es verdad´, me sonó a verdad, entonces yo dije ´yo voy detrás de él´".

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Tras experimentar compatibilidad con lo que el "gurú" predicaba se dio a la tarea de conocerlo y, si bien, también se separó de él, años más tarde, la enseñanza espirtual que le dejó sigue siendo agradecida por la actriz.

"¿Qué impacto recibiría yo, en mi mente como en mi corazón que, de la noche a la mañana, yo cambié todo mi sistema de vida?, de dejar de comer carme, de fumar, de tomar, no como carne porque es respeto a la vida, fíjate qué importante porque el animalito siente como nosotros".

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