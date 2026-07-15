“¿A quién no le gustaba Luis Miguel?”, decía Elsa Aguirre al recordar el fenómeno en el que se convirtió el cantante durante el auge de su carrera.

En uno de los videos que compartió durante los últimos años de su vida, la actriz, fallecida este 15 de julio a los 95 años, relató cómo fueron los encuentros en los que, según contó, "El Sol de México" terminó robándole varios besos.

En mayo pasado, la protagonista de "Lluvia Roja" dio a conocer las anécdotas en un video publicado en su cuenta de Facebook. Aunque no precisó la fecha en que ocurrió, dejó entrever que fue durante una de las etapas de mayor éxito del intérprete.

“Yo me encontraba en Acapulco. Me hicieron un homenaje. Me regalaron una pintura, muy bonito, y regreso de allá y de repente me dicen que me hablan de parte de Luis Miguel”, expresó.

La actriz Elsa Aguirre. Foto de estudio fotográfico desconocido. Imagen en el acervo de EL UNIVERSAL.

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Aguirre recordó que al principio no lograba identificar de cuál Luis Miguel le hablaban, pues jamás imaginó que se trataba del cantante. Finalmente, la persona al otro lado del teléfono le explicó que "El Sol" quería invitarla a uno de sus conciertos y que podía asistir con los acompañantes que quisiera.

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“No pues claro. Creo que mandaron por nosotros, en una camioneta, nos llevaron al hotel y de ahí nos llevaron al auditorio y a su lugar donde él descansa. Nos tenía varias cosas para tomar, para comer”, dijo.

Una vez en el recinto, ella y sus acompañantes fueron ubicados en primera fila. Elsa recordó que, desde que Luis Miguel salió al escenario, el público intentó llamar su atención.

“Sale Luis Miguel a cantar... una, dos, y yo veía que el público que estaba atrás de mí me tocaba los hombros para que me levantara”.

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La actriz explicó que decidió permanecer en su lugar porque le parecía una falta de respeto interrumpir el espectáculo. Sin embargo, las personas a su alrededor insistieron en que se pusiera de pie y, al terminar una de sus canciones, "Luis Mi" se acercó hasta donde ella estaba, se arrodilló frente a su asiento y comenzó a cantarle de manera personal.

“Me agarra la mano y me la besa. Ni me acuerdo qué canción, era verme los ojos y yo verle los ojos a él, fue una transmisión muy bonita. Entonces terminando me plantó un beso en la boca. Uy, no, pues el público”, recordó al sugerir que el momento provocó la euforia de los asistentes.

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Si bien, Elsa no reveló la fecha exacta del concierto, una nota publicada por La Oreja en 2004 señaló que la canción que Luis Miguel interpretó en ese momento fue "O tú o ninguna". En ese mismo texto, el periodista Ignacio Araiza retomó una entrevista con la actriz, quien confesó que el cantante le despertaba recuerdos de su hijo fallecido: Hugo Morado.

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Y siguieron los besos...

Elsa volvió a asistir a otro concierto de Luis Miguel años después, esta vez acompañada por su hermano Jesús. Según mencionó, el cantante volvió a reconocerla entre el público y pidió que la llevaran nuevamente a la primera fila.

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La actriz contó que varias jóvenes se acercaban a saludar al intérprete, por lo que ella también decidió hacerlo. En cuanto la voz detrás de "La incondicional" la vio, se aproximó con una flor en la mano y volvió a besarla.

“(Me da una) y me vuelve a besar en la boca”, recordó.

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Aguirre explicó que aquel episodio también fue comentado por la prensa y que incluso se decía que Luis Miguel no acostumbraba tener ese tipo de gestos con sus invitadas. Según escuchó en ese momento, únicamente María Félix había vivido una situación similar; sin embargo, tiempo después revisó una publicación sobre el tema y concluyó que, en el caso de "La Doña", el beso no había sido tan cercano a la boca.

Con humor, la actriz confesó que llegó a pensar que, si volvía a asistir a otro concierto del cantante, este creería que únicamente iba "buscando el beso", aunque aseguró que nunca fue esa su intención.

Tiempo después acudió nuevamente a una presentación de Luis Miguel en Acapulco, en una etapa en la que circulaban versiones sobre un supuesto deterioro en su estado de salud y un aumento de peso.

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Ya instalada en su asiento, conoció a unas personas que aseguraban ser cercanas al cantante. Elsa les contó las anécdotas de sus encuentros con él, aunque percibió cierta incredulidad de su parte. Aun así, la invitaron a pasar a saludarlo.

Cuando Luis Miguel llegó a la plataforma del teatro y la reconoció, se acercó y le dio otro beso.

Foto: Facebook.

La actriz mostró en su video una fotografía de ese momento, la única que quedó documentada, además de algunas imágenes publicadas por la prensa de Acapulco.

“La señora se quedó chata”, recordó entre risas al hablar de la reacción de quienes no creían sus historias.

Aunque nunca tuvo oportunidad de conversar ampliamente con el cantante, Elsa Aguirre siguió de cerca la carrera de su "querido Luis Miguel" y reiteró la admiración que sentía por él.

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