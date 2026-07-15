Elsa Aguirre siempre mostró el gran orgullo que sentía por su hermana Alma Rosa (QEPD); entre ellas, no existió competición de ninguna clase pues, a pesar de que ambas se desempañaban como actrices, para la diva del cine, su hermana mayor fue una mujer talentosa, bella y con un gran carisma, el cual, quedó plasmado en las películas donde participó.

Fue el 27 de enero del 2025 cuando Alma Rosa falleció, a sus 96 años; pasaría sólo un año y medio para que su hermana Elsa también trascendiera.

En realidad, siempre fueron muy unidas pues, a ambas, les llegó la oportunidad de desempeñarse en el mundo del cine el mismo día.

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La diva del cine contó a Matilde Obregón que fue cuando ella tenía 15, y Alma Rosa 16 años, que tuvieron su primera oportunidad de destacarse en el medio artístico, cuando una de sus tías fue a visitar a su mamá, doña Emma Juárez, para contarle que buscaban a jóvenes para un concurso.

Su madre trastabilló antes de consultarle al padre de las adolescentes, don Jesús Aguirre Castillo, si les daba su aprobación, sin embargo, las carencias económicas que atravesaban la instaron a que acudieran a la competición en trajes de baño, no sólo Alma Rosa y Elsa, sino también Hilda, la primogénita, ya que, como premio, prometían incluir a la ganadora en una película que estaba por filmarse.

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"Ahí nos prepara mi mamá los trajes de baño, no sé si los consiguió o los hizo, porque mi mamá todo lo hacía en su maquinita, los vestidos y todo, ella hizo el uniforme de la escuela", detalló.

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A la hora en la que dieron a conocer los tres primeros lugares, las hermanas se llevaron la sorpresa de que cada una de ellas fue premiada; en tercer lugar Hilda, la mayor, en segundo Alma Rosa y, en primero, la pequeña Elsa.

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"Nos fuimos a la casa, le dieron a mi mamá un contrato para tres películas, para las tres (hermanas)".

En el proceso de rodaje, Hilda decidió que la actuación no era para ella y sólo Elsa y Alma Rosa que, desde que iban a la escuela, las personas que las rodeaban sugerían que parecían "gemelas", siguieron trabajando en mancuerna, hasta que cada una labró su propia trayectoria.

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Elsa se sentía miy orgullosa de los logros de su hermana, a quien siempre admiró por la comicidad que tenía, inherente a su personalidad.

"Alma hizo una carrera muy bonita, porque es una comediante de las mejores, mi hermana, muy hermosa, muy bonita, comenzó a trabajar conmigo, pero ya luego hizo estelares, en películas de comedia muy bonitas".

La incondicionalidad entre las dos era tal que, cuando Elsa cumplió 29 años y tomó la decisión de dejar la actuación, para encontrar su verdadero yo, Alma Rosa tuvo un acto solidario para con ella.

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"Pensé, ´le voy a decir a los periodistas que nos retiramos para ser muchachas, como son todas las muchachas´y, Alma, mi hermana, me dijo ´yo voy contigo, hermana´".

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