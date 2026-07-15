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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por caída de granizo para la tarde de este miércoles 15 de julio en seis alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
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Se prevé caída de granizo pequeño entre las 16:35 y las 19:00 horas.
Recomendaciones
Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población:
- Limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos
- Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso
- Ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo
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Además, recordó algunos peligros asociados, como resbalones y caídas para peatones; posibles afectaciones en techos y canaletas; así como reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.
vr/rmlgv
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